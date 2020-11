Déprogrammation du Rugby dimanche sur France 2 remplacé par deux films

En raison de la situation sanitaire, le match de Rugby opposant la France aux Fidji dans le cadre de la Coupe d'automne des nations prévu initialement ce dimanche 15 novembre à 16:05 est annulé et par conséquent ne sera pas diffusé.

Dans le contexte de confinement, depuis le vendredi 30 octobre, France Télévisions se mobilise et bouleverse ses programmes de fin de semaine dès le vendredi pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver.

France Télévisions offre de nouveau, une programmation culturelle d’une ampleur inédite et diversifiée afin de mettre en valeur la création française.

Dans ce cadre, l'émission Vivement dimanche ne sera pas diffusée à 15:10.

Deux films seront donc diffusés dimanche après-midi sur France 2.

15:10 : “Le Hérisson”

Film réalisé par Mona Achache avec Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa...

L'histoire d'une rencontre inattendue : celle de Paloma Josse, petite fille de 11 ans, redoutablement intelligente et suicidaire, de Renée Michel, concierge parisienne discrète et solitaire, et de l'énigmatique Monsieur Kakuro Ozu.

16:55 : “De toutes nos forces”

Film réalisé par Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Héraud...

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice.

La suite de la programmation de la soirée reste inchangée.