Handball : le match Portugal / France diffusé en direct sur TMC dimanche 24 janvier

Dimanche 24 janvier à partir de 20:20, TMC diffusera le match de handball masculin qui opposera le Portugal à la France dans le cadre du Championnat du Monde.

Six fois championne du Monde, trois fois championne d’Europe, et double championne olympique, l’Equipe de France masculine de Handball poursuit sa route au championnat du Monde 2021 qui se déroule du 13 au 31 janvier, en Egypte.

TMC vous propose de suivre la rencontre Portugal - France du Tour Principal, le dimanche 24 janvier à partir de 20:20. En cas de qualification en quart de finale, demi-finale et finale, les matchs seront à suivre sur les antennes du Groupe TF1.

Après un 1er tour parfaitement maitrisé, les Bleus souhaitent confirmer à l’occasion de leur dernier match du tour principal face au Portugal leur retour au plus haut niveau après leur échec à l’Euro 2020.

Ce Portugal / France sera la revanche de l’Euro au cours duquel les Portugais avaient battu les Français, éliminés prématurément suite à cette défaite de la compétition. Le Portugal est devenu ces dernières années une équipe de plus en plus compétitive au niveau international et désormais présente dans tous les grands rendez-vous.

Les deux équipes se retrouveront en mars prochain, toujours sur les antennes du groupe TF1 pour une place aux prochains JO de Tokyo.

Objectif , les ¼ de finale pour les joueurs de Guillaume Gille, une victoire leur permettrait de terminer en tête de leur groupe et d’aborder la phase à élimination directe avec confiance.

La compétition sera commentée par Grégoire MARGOTTON et Philippe GARDENT, ancien joueur de l’équipe de France, celle des Barjots avec 298 sélections et une 3e place aux JO de Barcelone qui a marqué les débuts de l’avènement du handball français sur la scène internationale.