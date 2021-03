TF1 proposera le match Ukraine-France en audiodescription ce mercredi 24 mars

Le Groupe TF1 annonce qu'il proposera le premier match de l'équipe de France en audiodescription en partenariat avec la Fédération Française de Football.

Le Groupe TF1 marque encore plus son engagement dans sa politique d’inclusion des personnes en situation de handicap en proposant pour la première fois dans l’histoire de l’équipe de France de football un dispositif d’audiodescription en partenariat avec la Fédération Française de Football.

Les personnes aveugles et malvoyantes bénéficieront d’un signal spécifique pour vivre le match Ukraine-France diffusé le 24 mars à 20:50 sur TF1 en direct et en audiodescription grâce aux commentaires de Fréderic Gonant, oralisateur et Jordan Olivier, journaliste.