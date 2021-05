Roland-Garros : l'édition 2021 à suivre sur France Télévisions du 30 mai au 13 juin

France Télévisions mobilise une nouvelle fois ses antennes pour faire vivre aux téléspectateurs, le plus grand tournoi de tennis sur terre battue. L'événement suivi en 2020 par 38.1 millions de Français débutera le 30 mai pour s’achever le 13 juin.

Partenaire historique, le groupe proposera, cette année, encore plus de direct en clair avec une prise antenne dès 11:00.

Les mordus de tennis pourront également suivre en direct l’intégralité des qualifications dès le 24 mai sur France.tv ainsi que sur l'application France tv sport, grâce au dispositif « multi-courts ».

Cette 53ème édition s’annonce captivante et riche en émotions avec notamment le retour de la légende vivante, Roger Federer. Ses "meilleurs ennemis" Rafael Nadal et Novak Djokovic et lui marqueront-ils encore un peu plus l'Histoire avec un nouveau sacre ou bien la "relève" comme Dominic Thiem ou Stefanos Tsitsipas réussira-t-elle à enfin renverser la tendance ?

Du côté français, malgré des résultats très mitigés, Gaêl Monfils, Ugo Humbert ou encore Benoit Paire répondront présents avec l'espoir de créer l'exploit lors du tournoi parisien.

Chez les femmes, les signaux ne sont pas très bons pour la numéro deux mondiale, Naomi Osaka. Après deux ans d'absence sur terre battue et à quelques semaines du début de l'édition 2021, la Japonaise s'est inclinée dès le 2ème tour à Madrid. La lauréate de l'édition 2019, Ashleigh Barty, affiche quant à elle, une excellente forme depuis le début de l'année.

Du côté tricolore, Caroline Garcia en quête de renouveau n'a pas dit son dernier mot...

L'équipe éditoriale

Le maître de cérémonie, Laurent Luyat sera en plateau depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier avec à ses côtés, les consultants France tv sport : Mary Pierce, Michaël Llodra, Justine Henin, Sébastien Grosjean et un nouveau consultant qui rejoint l'équipe de France Télévisions pour ce Roland-Garros 2021 : Julien Benneteau.

Les magazines

Durant toute la quinzaine à 20:45 (du lundi au vendredi) et à 20:10 (le samedi) sur France 3, en direct depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier (sauf le dimanche) :

Tout Le Sport, présenté par Marie Mamère, pour suivre toute l’actualité sportive, suivi du Journal de Roland-Garros, pour recueillir toutes les réactions et revoir les plus beaux moments de la journée.

Stade 2, présenté par Matthieu Lartot, les dimanches du tournoi (30 mai, 6 et 13 juin) sur France 3, à partir de 20:05.

France tv sport 4K UHD

France Télévisions assurera la diffusion du court Philippe-Chatrier en images UHD/4K pendant toute la quinzaine du tournoi. Grâce à l'Ultra-Haute Définition à la pointe de la technologie, enrichie d’une palette de contrastes et de couleurs étendue, France Télévisions améliore l’expérience télévisuelle des téléspectateurs. Ceux-ci pourront par ailleurs bénéficier lors de la première semaine du son d’ambiance du court, sans commentaires, pour une meilleure immersion. Ces images seront disponibles sur la TNT (à Paris, Toulouse et Nantes), sur la plateforme Fransat ainsi que sur les boxs compatibles de Bouygues.

Sur France.tv et l'application France tv sport

Les directs

Une offre complémentaire à celle de l'antenne sera proposée. Ainsi, les matches des joueurs français ainsi que les oppositions les plus attendues du tournoi seront commentées par Thierry Tazé-Bernard, Xavier Richard et Apolline Merle accompagnés des consultants : Constance Sénac de Monsembernard, Marine Partaud et Stéphane Houdet.

Replay

Les principaux matchs du tournoi seront accessibles pendant 7 jours



Extraits

Les plus beaux extraits de la compétition seront accessibles sur France.tv (corner Roland-Garros).



# Articles et Data

Les articles de décryptage de la compétition, le calendrier du tournoi et les résultats de la compétition seront dorénavant accessibles sur la plateforme d'information franceinfo.



# Réseaux Sociaux

Extraits des Français (en priorité) ainsi que les grosses performances lors de chacune des journées (point exceptionnel ou fin de set).

Instagram : Différents contenus (stories) seront proposés et notamment ceux de Constance Sénac de Monsembernard (« Jeu, Set et Maths ! »), qui incarnera La stat du jour (décryptage résultats, etc.).

Facebook / Twitter : Publication d'extraits / résumés