Foot : les finales de l'Europa League & de la Ligue des champions seront diffusées sur RMC Story

RMC Story vous propose de vivre sur son antenne les deux finales des plus prestigieuses compétitions européennes en exclusivité en clair et en direct sur la même chaîne.

RMC Story, canal 23 de la TNT, vous emmène à Gdansk, en Pologne, pour vivre la finale de l’UEFA Europa League le mercredi 26 mai prochain. La rencontre entre le club espagnol d’Unai Emery, Villarreal et le Manchester United du Français Paul Pogba, clôturera une saison pleine de rebondissements. Jean Rességuié sera accompagné du champion du monde 98 Emmanuel Petit pour commenter la rencontre.

Le samedi 29 mai, direction le Portugal au stade à l’Estádio do Dragão à Porto pour vivre la grande finale de l’UEFA Champions League. Jean Rességuié et Jérôme Rothen, finaliste de cette compétition en 2004, commenteront la rencontre entre le champion d’Angleterre Manchester City, qui atteint pour la première fois la finale, et les blues de Chelsea menés par Thomas Tuchel, l’ex entraîneur du PSG.

Après chaque finale, vivez la remise du trophée aux côtés de nos journalistes et consultants qui débrieferont les moments forts et les plus belles actions.

Rendez-vous à 21:00 les 26 et 29 mai pour le coup d’envoi des deux finales, en exclusivité en clair et en direct sur RMC Story, canal 23 de la TNT.