Tour de France 2021 : les étapes du 26 juin au 2 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 108ème édition du Tour de France débute ce samedi 26 juin 2021. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 26 au vendredi 2 juillet 2021 sur France 2 et France 3.

De Brest au Tourmalet, en passant par le Morvan et deux fois par le mont Ventoux, le Tour de France, dont le départ était initialement prévu à Copenhague, compte 21 étapes et près de 3 400 km à parcourir à travers 9 régions et 31 départements. Au-delà des aspects sportifs, le Tour de France, c’est aussi la découverte, l’histoire de France et l’exploration de magnifiques paysages.

Étape 1 Brest > Landerneau 197,8 km

Dans un paysage de carte postale, avec notamment les traversées de Locronan et Quimper, cette première journée n'offrira aucun répit. Les relances consécutives aux nombreux changements de direction, les zones ventées des monts d'Arrée et une arrivée au haut d'une côte de 3 km à 5,7 % de moyenne (dont un passage à 14 %) vont couronner un sacré puncheur.

Samedi 26 juin à partir de 12:00 sur France 2.

Étape 2 Perros-Guirec > Mûr-de-Bretagne Guerlédan 183,5 Km



Après une entame qui permettra d'apprécier la beauté sauvage et unique de la Côte de Granit rose, l'entrée dans les terres conduira à un final haletant : la double ascension de la côte de Mûr-de- Bretagne sera un juge d'autant plus impitoyable que les coureurs l'aborderont quasiment arrêtés, sans l'élan qu'offrait le tracé des éditions précédentes.

Dimanche 27 juin à partir de 13:00 sur France 2.

Étape 3 Lorient > Pontivy 182,9 Km

Warren Barguil, le meilleur grimpeur du Tour 2017, devrait être l'objet de toutes les attentions au départ dans sa région natale. Mais il est peu probable qu'il soit à la fête à l'arrivée : au pied du château des Rohan, les sprinteurs ne voudront certainement pas laisser passer la première occasion de s'expliquer entre eux sur cette édition.

Lundi 28 juin à partir de 13:00 sur France 3.

Étape 4 Redon > Fougères 150,4 Km

Cette traversée de l'Argoat, la belle Bretagne intérieure, tracée entièrement en pays gallo et d'un bout à l'autre de l'Ille-et-Vilaine, laisse encore présager un sprint massif. Sauf si les audacieux parviennent à profiter des moutonnements boisés ou d'un vent qui balaierait les quelques plateaux à découvert pour provoquer une différence décisive.

Mardi 29 juin à partir de 13:00 sur France 3.

Étape 5 Changé > Laval Espace Mayenne 27,2 Km

La première semaine du Tour n'avait pas proposé un chrono individuel aussi long depuis 2008, année du dernier Grand Départ de... Brest ! La géographie commandait de briser ainsi une éventuelle litanie d'étapes planes et cette offrande aux rouleurs signe notre volonté de varier les scénarios et occasions de remettre en question les positions établies.

Mercredi 30 juin à partir de 12:00 sur France 2.

Étape 6 Tours > Châteauroux 160,6 Km

Une brève étape en deux temps. Un zeste de douceur et d'émerveillement d'abord, en ménageant de jolis coups d'œil sur le chapelet des châteaux Renaissance, joyaux de l'incomparable patrimoine du Val de Loire. Du nerf ensuite, quand les formations protégeant les intérêts des sprinteurs imposeront sans doute leur rythme pour rallier l'arrivée.

Jeudi 1er juillet à partir de 13:50 sur France 3.

Étape 7 Vierzon > Le Creusot 249,1 Km

Au lendemain d'un « parcours-sprint », le Tour alternera les plaisirs en proposant sa plus longue étape depuis 21 ans. Mais longueur ne saurait rimer avec langueur : au fil d'une nouvelle belle balade culturelle (Bourges, Nevers, Bibracte, Autun...), le Morvan mettra 3 000 m de dénivelé au menu d'un final pimenté par l'inédit et sélectif signal d'Uchon.

Vendredi 2 juillet à partir de 10:50 sur France 2.

Source : letour.fr