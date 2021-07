Tour de France 2021 : les étapes du 10 au 16 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 108ème édition du Tour de France entre dans sa troisième semaine de course. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 10 au vendredi 16 juillet 2021 sur France 2 et France 3.

De Brest au Tourmalet, en passant par le Morvan et deux fois par le mont Ventoux, le Tour de France, dont le départ était initialement prévu à Copenhague, compte 21 étapes et près de 3 400 km à parcourir à travers 9 régions et 31 départements. Au-delà des aspects sportifs, le Tour de France, c’est aussi la découverte, l’histoire de France et l’exploration de magnifiques paysages.

Étape 14 Carcassonne > Quillan 183.7 km

Plutôt tranquille jusqu'à Lavelanet, l'arrivée dans les Pyrénées tournera au toboggan à partir de Montségur : la citadelle du vertige et ses rudes pentes, puis les cols de la Croix des Morts et de Saint-Louis, qu'on atteindra en empruntant le spectaculaire viaduc de l'Escargot, aiguiseront l'appétit des attaquants estampillés grimpeurs.

Samedi 10 juillet à partir de 12:00 sur France 2.

Étape 15 Céret > Andorre-la-Vieille 191.3 km



Un départ inédit de Céret, première halte dans les Pyrénées-Orientales depuis 2009 et la victoire de Thomas Voeckler à Perpignan, des passages par Prades, Font-Romeu, le col de Puymorens, le port d'Envalira et Beixalis, dont les pentes sont aussi dures à monter que délicates à descendre : la Principauté couronnera un vrai roi de la montagne.

Dimanche 11 juillet à partir de 12:00 sur France 2.

Étape 16 Pas de la Case > Saint-Gaudens 169 km

Les candidats au Maillot Jaune pourraient observer un moment de trêve et le profil accidenté sera favorable à un gros coup des baroudeurs qui auront gardé de la fraîcheur pour cette troisième semaine. Ils n'auront guère d'autre choix que dynamiter la course s'ils ne veulent pas laisser échapper leur dernière occasion franche de trouver l'ouverture.

Mardi 13 juillet à partir de 13:00 sur France 3.

Étape 17 Muret > Saint-Lary-Soulan Col du Portet 178.4 km

Le Tour repartira du pied des Pyrénées pour les aborder différemment, avec cette étape à double visage, imposant du braquet sur plus de cent kilomètres avant que se dressent trois gros obstacles en enfilade : Peyresourde, Val Louron- Azet et, pour finir, les 16 km d'ascension à près de 9 % de moyenne de l'impitoyable col du Portet. Gros efforts demandés et spectacle assuré.

Mercredi 14 juillet à partir de 11:50 sur France 4.

Étape 18 Pau > Luz Ardiden 129.7 km

Du dense, du nerveux, du sélectif avec l'escalade de deux géants des Pyrénées, le Tourmalet et Luz Ardiden, où tombera le verdict de l'ultime bataille en montagne. Les leaders à dominante « grimpeur » devront y trouver les moyens de prendre une marge suffisante, au classement général, sur ceux qui sont réputés meilleurs rouleurs.

Jeudi 15 juillet à partir de 13:25 sur France 3.

Étape 19 Mourenx > Libourne 207 km

Sur la traditionnelle « étape des Landes », la logique conduit à pronostiquer un emballage final plus ou moins massif en fonction du nombre de sprinteurs qui auront pu franchir la montagne. Mais seront-ils en mesure de maîtriser les événements ? Revisitée et placée en bout de troisième semaine, elle pourrait en effet très bien s'offrir à de courageux aventuriers.

Vendredi 16 juillet à partir de 12:00 sur France 2.

Source : letour.fr