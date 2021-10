Marathon de Paris : l'édition 2021 à suivre en direct sur France 3 dimanche 17 octobre

© Marc CARAVEO CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Dimanche 17 octobre à partir de 08:40, France 3 retransmettra en direct l'édition 2021 du Marathon de Paris.

Diffuseur historique des plus grands événements d’athlétisme, France Télévisions propose chaque année, une large couverture des compétitions majeures et notamment la retransmission du Marathon de Paris. Ainsi, le dimanche 17 octobre dès 08:40, la 44ème édition de cette course mythique (annulée et reportée au printemps et à l'automne 2020), sera à suivre en direct sur France 3 et sur la plateforme numérique France.tv.

Les commentaires seront assurés par Alexandre Boyon et Stéphane Diagana, accompagnés de l’historien, spécialiste de la période napoléonienne, David Chanteranne pour la partie patrimoine.

Sur un parcours de 42,195 km, 60 000 coureurs de 145 nationalités différentes traverseront le coeur de la capitale et ses lieux emblématiques (Champs-Elysées, Carrousel du Louvre, Musée d'Orsay, Pont Alexandre III, Champs de Mars, Tour Eiffel etc..) pour tenter de succéder aux Ethiopiens, tenants du titre : Gelete Burka (du côté des femmes) et Abrha Milaw (du côté des hommes).