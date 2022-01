Les Jeux Olympiques Pékin 2022 à suivre sur France Télévisions du 4 au 20 février

Seulement quelques mois après la grande fête de Tokyo 2020 qui a passionné plus de 50 millions de Français, France Télévisions s'invite à nouveau chez vous du 4 au 20 février, pour vous faire vivre la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin.

France Télévisions, diffuseur officiel en clair des Jeux Olympiques et partenaire historique de l’olympisme en France, propose un dispositif exceptionnel, avec plus de 360 heures de programmes sur France 2 et France 3 et 450 heures sur la chaîne numérique « Beijing h24 » créée pour l'occasion au sein de l'offre france.tv. Les Jeux Olympiques seront également partout, tout le temps, sur franceinfo Canal 27 et en Outre-mer sur l’ensemble du Réseau des 1ère.

De jour comme de nuit, les téléspectateurs pourront s'émerveiller au rythme de ces Jeux Olympiques, dans l’espoir de voir la France battre le record historique de 15 médailles obtenues lors des éditions de Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018.

Durant les 16 jours de compétition, c'est plus de 3 000 athlètes qui seront attendus à Pékin, première ville de l'histoire à accueillir les éditions estivales et hivernales des Jeux Olympiques, pour se défier dans 15 sports et 109 épreuves, dont 7 nouvelles.

Les Jeux Olympiques se dérouleront sur trois sites :

La zone de Pékin accueillera les cérémonies, les sports sur glace comme le patinage artistique, de vitesse, le short track, le hockey sur glace et le curling ;

La zone de Yanqing pour les épreuves de ski alpin de bobsleigh, de luge et de skeleton ;

La zone de Zhangjiakou où se dérouleront les épreuves de biathlon, de ski acrobatique, de snowboard freestyle, du ski de fond, du saut à ski, et du combiné nordique.

Un dispositif antenne exceptionnel :

Sur France 2 et France 3 : la complémentarité.

En direct de 2:30 à 17.30, 16 heures par jour en continu pour ne rien manquer des Jeux Olympiques.



La continuité du direct sera assurée en plateau par Cécile Grès, Céline Rousseaux, Claire Vocquier Ficot et Laurent Luyat.



JO Club : tous les soirs de 17:30 à 18:30 sur France 2, Laurent Luyat reviendra, avec les journalistes et consultants de France tv sport, sur les épreuves de la journée et accueillera sur le plateau les médaillés olympiques français.



Sur France 3, retrouvez tous les jours le magazine TLS Spécial Pékin 2022 à 20:45, présenté depuis Paris par Fabien Lévêque, et les dimanches 6, 13 et 20 février à 20.05, le magazine Stade 2 Spécial Pékin 2022, présenté par Laurent Luyat depuis Pékin



Sur l'ensemble des chaines du réseau Outre-mer 1ère : reprise de directs



Sur franceinfo (canal 27), tous les jours, l’actualité des Jeux Olympiques, et les vendredis, le magazine Temps additionnel à 22:10 pour trente minutes de décryptage des temps forts en compagnie de Nathanaël de Rincquesen.