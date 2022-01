Rugby : le Tournoi des Six Nations 2022 à suivre sur France 2 du 5 février au 19 mars

Du 5 février au 19 mars 2022, France 2 retransmettra en direct et en exclusivité l'intégralité des matchs du Tournoi des Six Nations 2022.

Diffuseur historique du Tournoi des Six Nations, France 2 propose, chaque année, de suivre en direct et en exclusivité l'intégralité de ce grand rendez-vous incontournable. Après une tournée d'automne 2021 réussie, le XV de France s'apprête à défier les plus grandes nations européennes dans cette nouvelle édition de la compétition. Depuis deux ans, les hommes de Fabien Galthié ne cessent d'impressionner en enchaînant les très belles performances, avec notamment une victoire historique face aux All Blacks en novembre dernier. Les Bleus devront donc conserver cette dynamique à un an de la Coupe du monde, qui se déroulera en France.

En cette année paire, le XV de France n'aura que deux déplacements à effectuer. Dans un premier temps, ils recevront la modeste Italie, qui n'a plus gagné un match dans le Tournoi depuis 2015. Ce sera ensuite au tour de l'Irlande de venir au Stade de France défier les Français. Puis, l'équipe de France effectuera deux déplacements périlleux à Edimbourg (Écosse) et Cardiff (Pays de Galles, tenant du titre) et terminera ce Tournoi par le fameux "crunch" face aux Anglais, soit une potentielle finale si les deux nations restent invaincues à la fin de ce Tournoi.

Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili commenteront neuf des quinze rencontres de ce Tournoi, accompagnés de Cécile Grès, pour les interviews en bord de terrain lors des matchs du XV de France.

Les commentaires des autres matchs seront assurés par Laurent Bellet, Jean Abeilhou et Benjamin Kayser.

Le magazine XV/15

Chaque week-end de compétition, depuis le stade où se joue le match de l'équipe de France, Cédric Beaudou et Vincent Clerc présenteront le magazine XV/15, afin de décrypter et débriefer les enjeux des différentes rencontres.

Le calendrier des matchs