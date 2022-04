Coupe du Monde 2023 féminine : France / Slovénie en direct sur W9 mardi 12 avril

Mardi 12 avril à partir de 20:35, W9 retransmettra en direct le match qualificatif pour la Coupe du Monde 2023 féminine de football qui opposera la France à la Slovénie.

Les matches des Bleues pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de football 2023 continuent avec la rencontre opposant la France à la Slovénie, en direct de la MMArena du Mans.

À l’occasion du match retour, les joueuses de Corinne Diacre rencontrent les Slovènes de Jarc Borut. Premières du groupe I et toujours invaincues depuis le début des éliminatoires, les Françaises voudront s’imposer à nouveau afin de rester en tête de leur groupe et se qualifier ainsi directement pour la phase finale, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

La rencontre sera commentée par Xavier Domergue et Laura Georges.