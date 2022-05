Camille Lacourt rejoint France Télévisions en tant que consultant natation

La direction des sports de France Télévisions vient d'annoncer l’arrivée de Camille Lacourt au sein de son équipe pour commenter les championnats du monde à Budapest et les championnats d'Europe de natation à Rome cet été.

Quintuple champion d'Europe et du monde, Camille Lacourt affiche l'un des plus beaux palmarès de la natation française.

Le dossiste connait d'ailleurs très bien la piscine de Budapest puisque c'est ici qu'il y a disputé et remporté sa dernière course lors des mondiaux de 2017. Une performance inédite dans l'histoire de la natation française en réussissant à gagner trois titres mondiaux individuels consécutifs sur la même distance (le 50 m dos).

Il partagera toute son expérience et analyse aux côtés d'Alexandre Boyon et Nelson Monfort pour faire vivre le plus beau des spectacles.

Camille Lacourt apportera toute son expertise dès le 18 juin sur les antennes du Groupe France Télévisions.