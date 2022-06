Tour de France : la 109ème édition à suivre sur France Télévisions à partir du 1er juillet

Le Tour de France, la plus grande course cycliste au monde, sera à vivre en intégralité sur les antennes de France Télévisions à partir du 1er juillet.

Du 1er au 24 juillet, le peloton hommes s'élancera de Copenhague pour la 109ème édition du Tour de France. Une course mythique et une grande aventure sportive et humaine dont les 21 étapes seront diffusées en intégralité sur France 2, France 3 et france.tv.

Du 24 au 31 juillet, ce sera aux femmes de partir des Champs-Élysées pour la première édition du Tour de France Femmes. France Télévisions déjà diffuseur des plus grandes courses féminines de vélo est très fier d'être partenaire de ce rendez-vous historique. Tous les jours durant les 8 étapes, 2h30 de direct seront proposées sur les antennes du groupe pour vivre les plus beaux exploits de ces championnes exceptionnelles qui marqueront de leur empreinte la légende du Tour.

France Télévisions innove cette année avec l'arrivée du Tour de France Femmes sur ses antennes, une grande première juste après le Tour de France, pour offrir à tous les amoureux de vélo un mois de passion, d'émotion et de ferveur.

Des dispositifs techniques exceptionnels sur les deux Tours

En tant que diffuseur hôte des courses, France Télévisions engage des moyens techniques sans équivalent pour produire le plus grand des spectacles avec la France pour décor.

Chaque année avec la volonté de continuer à innover, le dispositif technique est amélioré pour enrichir les directs, les analyses et toutes les images proposées aux téléspectateurs. Une intensité de tous les instants captée sans pareil par les équipes France TV Sport.

Durant toutes les étapes, hélicoptères, motos équipées de caméras super-loupes ou encore traceurs GPS permettent de suivre en temps réel chaque coureur et coureuse et de ne rien manquer de leurs plus beaux exploits.

Après deux éditions marquées par la crise du covid, les équipes France TV Sport sont de retour sur les routes au cœur du peloton.

Toutes les émotions à vivre en direct

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore : podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la complémentarité de ces deux chaînes. France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France grâce à la réalisation d'Anthony Forestier.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course et de Benoît Durand, Nicolas Geay et Thomas Voeckler sur les motos, au plus près des coureurs.

L’émission Vélo Club, présentée par Laurent Luyat en compagnie de Yoann Offredo et de toute l’équipe, reviendra sur les grands moments de la journée (Réalisation Fred Godard).

Sur France 3, le magazine TLS Tour de France, présenté par Fabien Lévêque, fera un point sur toute l'actualité du jour (du lundi au jeudi à 20:45 et les vendredis et samedis à 20:10).

Sur l'ensemble des chaînes du réseau Outre-mer La 1ère : reprise de directs.