Tour de France 2022 : les étapes du 1er au 8 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 109ème édition du Tour de France débute ce vendredi 1er juillet 2022. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du vendredi 1er au vendredi 8 juillet 2022 sur France 2 et France 3.

Après le Grand Départ au Danemark, le peloton aura fort à faire dès son entrée sur le territoire national par le département du Nord, avec notamment une étape comportant des secteurs pavés, avant de mettre le cap sur l'Est du pays.

Étape 1 Copenhague > Copenhague 13,2 km

Le pont de la Reine Louise est réputé comme la voie cyclable la plus empruntée au monde. Les cyclistes du Tour auront quant à eux le privilège de s’élancer un par un sur la rampe de départ, pour un circuit en ville qui les emmènera notamment devant les jardins de Tivoli et la Petite Sirène. Une poignée de virages donne sa technicité au parcours, mais ne privera pas le rouleur le plus puissant du premier Maillot Jaune.

Vendredi 1er juillet à partir de 15:10 sur France 2.

Étape 2 Roskilde > Nyborg 202,5 Km



Les coureurs du Tour ont déjà expérimenté la sensation de rouler sur la mer en 2015 pour l’arrivée en Zélande. Cette fois-ci, la traversée du Grand Belt s’étend sur 18 kilomètres, avec une forte probabilité de batailler au milieu des rafales. Les formations les plus aptes à manœuvrer en terrain venté auront un coup tactique à jouer. Les favoris qui manqueraient de vigilance auront déjà des regrets à l’arrivée.

Samedi 2 juillet à partir de 11:55 sur France 2, puis à 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 3 Vejle > Sonderborg 182 Km

Bien que le parcours ne s’écarte jamais très loin du littoral de la péninsule du Jutland, l’exposition aux vents sera moins marquée que la veille et les possibilités de contrôler la course moins aléatoires pour les équipes de sprinteurs. Avant un transfert et une première journée de repos inhabituellement précoce, c’est bien l’acte 1 du match des sprinteurs qui se profile.

Dimanche 3 juillet à partir de 13:00 sur France 3.

Étape 4 Dunkerque > Calais 171,5 Km

Si on évolue au niveau de la mer au départ comme à l’arrivée, la ration de dénivelé à encaisser peut donner quelques aigreurs d’estomac aux sprinteurs. Le peloton se dirigera par exemple vers les monts des Flandres puis visitera les monts du Boulonnais. Des attaques au long cours et en nombre sont à prévoir, surtout dans le final côtier et potentiellement venté : les passages prés des caps Gris-Nez et Blanc-Nez pourraient se révéler décisifs.

Mardi 5 juillet à partir de 12:58 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 5 Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut 157 Km

En 2018, la dernière étape parsemée de secteurs pavés avait vu la victoire à Roubaix de John Degenkolb. Le kilométrage de tremblements sera équivalent sur le défi acrobatique de cette première semaine. La concentration et la préparation de ce rendez-vous seront pour les favoris du Tour les meilleures armes pour canaliser leurs appréhensions.

Mercredi 6 juillet à partir de 13:25 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 6 Binche > Longwy 219,9 Km

La route est longue pour traverser les Ardennes, mais les candidats au bouquet ont tout intérêt à gérer leur effort pour espérer briller dans le final, encore plus corsé que lors de la dernière visite du Tour à Longwy. Les puncheurs de première classe auront la parole dans le mur de Pulventeux situé à 6 km de l’arrivée (800 m à 12 % de pente moyenne), et il leur faudra encore se montrer explosifs dans la côte des Religieuses.

Jeudi 7 juillet à partir de 11:55 sur France 2, puis à 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 7 Tomblaine > La super Planche des Belles Filles 176,3 Km

La première arrivée en sommet du Tour 2022 ne conclut pas une réelle étape de montagne. Mais La super Planche des Belles Filles réserve toujours un final à haute intensité. Dans le contexte d’une montée sèche, les écarts enregistrés ne seront pas nécessairement rédhibitoires, mais les positions observées donneront de sérieuses indications sur l’état de forme des prétendants au podium final.

Vendredi 8 juillet à partir de 10:50 sur France 2.

Source : letour.fr