Football : le match Real Betis / Olympique de Marseille diffusé en direct sur RMC Story mercredi 27 juillet

Mercredi 27 juillet, le Real Betis et l’Olympique de Marseille s’opposeront lors d’un match amical au Proact Stadium de Chesterfield. Ce match sera diffusé en direct sur RMC Story à partir de 20:25.

Pour terminer leur préparation d’été au St George’s Park, le Clairefontaine anglais, les Marseillais devront se frotter aux derniers vainqueurs de la Coupe du Roi.

Forts de ce trophée, les Espagnols se préparent, eux, pour l’UEFA Europa League.

Après le départ de leur entraîneur Jorge Sampaoli, les phocéens feront connaissance avec le Croate Igor Tudor, assisté de Mauro Camoranesi, champion du monde en 2006. Ils pourront jauger les effectifs en vue d’un mercato qui s’annonce mouvementé cet été.

Le match Real Betis – OM est à suivre en clair et en direct sur RMC Story, le mercredi 27 juillet à partir de 20:25 et également sur RMC Sport, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var.

La rencontre est aussi à voir sur le live RMC Story sur RMC BFM Play.