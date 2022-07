Football : le match Olympique de Marseille / AC Milan diffusé en direct sur RMC Story dimanche 31 juillet

Dimanche 31 juillet, l’Olympique de Marseille et l’Associazione Calcio Milan s’opposeront lors d’un match amical au Stade Vélodrome. Une rencontre à suivre en direct sur RMC Story à partir de 17:50.

Comme la tradition l’exige pour le club marseillais, la pré-saison se clôturera face à un adversaire de prestige, l’AC Milan. Un match attendu par les phocéens qui auront la chance d’affronter les champions d’Italie en titre lors d’un match amical.

Des stars du football français vont s’affronter sur la pelouse du Vélodrome. Olivier Giroud, Théo Hernandez et Mike Maignan du coté de l’AC Milan veulent bien terminer leur préparation avant de remettre en jeur leur titre de champion d’Italie. Du coté de la cité phocéenne, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi veulent se rassurer avant leur nouvelle campagne en Ligue des Champions.

Les supporters attendent des résultats du nouvel entraineur croate, Igor Tudor, qui devra mettre en place une stratégie. Un très bon entrainement pour ajuster les derniers détails avant le premier match du championnat de France 2022-2023, contre le Stade de Reims, la semaine suivante.

Le match OM - AC Milan est à suivre en clair et en direct sur RMC Story, dimanche 31 juillet à partir de 17:50 et également sur RMC Sport, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var

La rencontre est aussi à voir sur le live RMC Story sur RMC BFM Play.