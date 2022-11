La Route du Rhum : le départ à suivre en direct sur France 3 dimanche 6 novembre 2022

Dimanche 6 novembre à partir de 12:55, France 3 vous proposera de suivre en direct de Saint-Malo le départ de 12ème édition La Route du Rhum.

Cette émission spéciale en direct, proposée par France 3 Bretagne, sera présentée par Valérie Chopin (France 3 Bretagne), Steeve Prudent (Guadeloupe la 1ère), Gaël Robic (France 3), Romuald Bonnant (France 3 Bretagne) avec Clarisse Crémer, navigatrice.

Après le départ de cette 12ème édition, France 3 diffusera le documentaire inédit « La Route du Rhum, la course des légendes ».

C'est un voyage dans le temps que vous propose ce documentaire sur l'Atlantique Nord, en compagnie des meilleurs marins du monde.

La victoire de Florence Arthaud, la disparition d'Alain Colas, le chavirage du maxi-catamaran Royale, le doublé de Laurent Bourgnon ou la victoire inespérée de Loic Peyron ont jalonné pendant 40 ans une course devenue légendaire.

La Route du Rhum n'est pas la plus longue des transatlantiques, ce n'est peut-être pas la plus difficile non plus. Tous les quatre ans, à l'automne, cette course hors norme passionne les Français. C'est en solitaire sur des multicoques de plus en plus rapides. Une transat qui part de Saint-Malo, point de départ des corsaires, et se termine à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, là où les galions venaient charger les barriques de rhum…

L'édition 2018 marque l'arrivée de la classe Ultim, celle des bateaux volants, des trimarans capables de planer au-dessus des vagues grâce à des appendices sous les coques, les fameux foils.

En 2022, ils seront encore là, et plus performants. Thomas Coville répéte ses gammes sur son Ultim dernière génération, 32 mètres de long pour 23 mètres de large, plus grand qu'un terrain de tennis. Cette année, il ne peut pas laisser passer sa chance. Reste à savoir si le plus grand bateau et le plus rapide sera forcément celui qui gagnera la Route du Rhum. Il est probable que seul le ciel a la réponse à cette question, au propre comme au figuré.

Un documentaire réalisé par Hervé Corbière.