Coupe de France : Olympique de Marseille / Rennes sur France 3 vendredi 20 janvier 2023

Vendredi 20 janvier 2023 à partir de 21:10, France 2 retransmettra en direct l'affiche du 16ème de finale de la Coupe de France de Football qui opposera l'Olympique de Marseille à Rennes.

L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais s'affronteront en 16ème de finale de la Coupe de France le vendredi 20 janvier au stade Vélodrome de Marseille. Le tirage au sort a donné un adversaire coriace au Stade Rennais pour ce tour.

"On aurait pu être plus chanceux. Mais si on veut la gagner, il faudra battre toutes les équipes. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas gagné le trophée, mais c'est notre objectif", a réagi Igor Tudor, entraineur de l'OM.

Ce match promet d'être un choc entre deux équipes de renom et sera diffusé en direct dès 21:10 sur France 3.

Les supporters des deux équipes attendent avec impatience ce match qui promet d'être intense et passionnant.