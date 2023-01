Rugby : Le tournoi des Six Nations à suivre sur France Télévisions du 4 février au 29 avril 2023

Diffuseur historique du Tournoi des Six Nations, France Télévisions est une nouvelle fois fier de proposer, à ses téléspectateurs et aux fans de rugby, de suivre en direct et en exclusivité l'intégralité de ce grand rendez-vous sportif incontournable.

Pour cette édition du Tournoi masculin, l'équipe de France Télévisions est heureuse d’accueillir, aux côtés de Dimitri Yachvili et Vincent Clerc, Yannick Nyanga comme nouveau consultant. Ancien joueur du Stade Toulousain et du Racing 92, fort de ses 46 sélections avec le XV de France, il apportera toute son expérience dès le 4 février aux côtés de Jean Abeilhou à l'occasion du choc entre l'Angleterre et l'Ecosse sur France 2. Pour cette deuxième année, France Télévisions proposera l'intégralité du Tournoi féminin sur ses antennes. Le tournoi Masculin Diffusé en intégralité sur france.tv, France 2 et les antennes 1ères du 4 février au 18 mars 2023. Invaincus en 2022 et après treize victoires consécutives, les Bleus s’apprêtent à défier les nations européennes dans cette nouvelle édition de la compétition. Victorieuse du Grand Chelem en 2022, l'équipe de France débutera le Tournoi des Six Nations en se rendant à Rome le 5 février et terminera à domicile face au pays de Galles. Entre ces deux dates, le XV de France se déplacera à Dublin le 11 février, accueillera l’Écosse le 26 février et ira à Londres le 11 mars. Grands favoris de cette compétition, les Bleus devront non seulement confirmer mais conserver cette dynamique pour la Coupe du monde, qui se déroulera en France à partir du 8 septembre. Les matchs du XV de France masculin seront commentés par Matthieu Lartot, accompagné de Dimitri Yachvili, et de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain. Les commentaires des autres rencontres seront assurés par Jean Abeilhou et Yannick Nyanga. Le tournoi Féminin Diffusé en intégralité sur France 2 et la plateforme France.tv du 25 mars au 29 avril 2023. Pour la troisième année consécutive, le Tournoi des Six Nations féminin se déroulera juste après celui des hommes. Après avoir décroché la médaille de bronze lors de la dernière Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, le XV de France féminin a comme objectif de remporter ce Grand Chelem. La compétition débutera le week-end du 25 et 26 mars et se terminera les 28 et 29 avril 2023. Les Bleues d’Annick Hayraud et Thomas Darracq débuteront leur Tournoi par un déplacement en Italie (dimanche 26 mars), puis en Irlande (samedi 1er avril), avant de recevoir à domicile l’Écosse (dimanche 16 avril) et le pays de Galles (dimanche 23 avril, 16h15) pour enfin se déplacer en Angleterre (samedi 29 avril) pour ce qui s'annonce être la grande finale de la compétition. Les matchs du XV de France seront commentés par Jean Abeilhou et Laura di Muzzio, Inès Hirigoyen pour les interviews en bord de terrain. Les commentaires des autres rencontres seront assurés par Marie Sempere.