Les Championnats du monde FIS ski alpin à suivre sur France Télévisions du 6 au 19 février 2023

Un an après les Jeux Olympiques de Pékin, l'élite mondiale du ski se donne rendez-vous en France du 6 au 19 février 2023. Une compétition à suivre sur les antennes de France Télévisions.

Sur France 2, France 3, France 4, france.tv et l'application francetvsport, dévalez les pentes des Championnats du monde de ski alpin organisés en France, à Courchevel et Méribel.

Trente heures de direct et de spectacle pour vivre en intégralité les épreuves masculines et féminines avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Claire Vocquier-Ficot et les experts de France Télévisions : Carole Montillet et Luc Alphand.

Un an après les Jeux Olympiques de Pékin, l'élite mondiale du ski se donne rendez-vous en France à Courchevel et Méribel (après Chamonix en 1937 et 1962 et Val d‘Isère en 2009) pour affronter deux pistes mythiques : le Roc de Fer à Méribel et l’Eclipse à Courchevel.

Le Roc de Fer a accueilli en 1992 les épreuves féminines des Jeux Olympiques d’Albertville, et les meilleures skieuses du monde reviendront alors sur leurs traces pour dévaler le plus vite possible cette piste taillée pour la vitesse.

Quant à l’Eclipse, elle a été conçue pour devenir un mythe et est prête à rivaliser avec la Streif de Kitzbuhel ou la Stelvio de Bormio.

Au total, ce sont près de 600 athlètes issus de 75 nations différentes qui viendront se défier durant les 12 jours de compétition autour des 6 disciplines au programme (Combiné, Super G, Descente, Parallèle, Slalom Géant et Slalom).

Le programme sur France Télévisions

Lundi 6 février - Combiné dames à partir de 10:50 sur France 4 et 14:05 sur France 3.

Mardi 7 février - Combiné hommes à partir de 10:50 sur France 4 et 14:05 sur France 3.

Mercredi 8 février - Super G dames à partir de 11:20 sur France 2.

Jeudi 9 février - Super G hommes à partir de 11:20 sur France 2.

Samedi 11 février - Descente dames à partir de 10:50 sur France 2.

Dimanche 12 février - Descente hommes à partir de 10:50 sur France 3.

Mardi 14 février - Parallèle par équipe à partir de 11:50 sur France 4 et qualifications parallèle à partir de 16:50 sur France.tv.

Mercredi 15 février - Parallèle dames et hommes à partir de 11:50 sur France 4.

Jeudi 16 février - Slalom Géant dames première manche à partir de 9:50 sur France 3. Deuxième manche à 12:55 sur France 3.

Vendredi 17 février - Slalom Géant hommes première manche à partir de 9:50 sur France 3 - Deuxième manche à 12:55 sur France 3.

Samedi 18 février - Slalom dames première manche à partir de 9:50 sur France 3 - Deuxième manche à 12:55 sur France 3.

Dimanche 19 février - Slalom hommes première manche à partir de 9:50 sur France 3 - Deuxième manche à 13:20 sur France 2.