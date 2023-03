Cyclisme : la 81ème édition de Paris-Nice sur France 3 du 5 au 12 mars 2023

Du 5 au 12 mars 2023, France 3 retransmettra en direct la 81ème édition de Paris-Nice, la course au soleil qui marque le top-départ de la saison de cyclisme sur route pour France Télévisions.

La course Paris-Nice, synonyme du retour du printemps et véritable top départ de la saison de cyclisme sur route pour France Télévisions, est extrêmement attendue et permettra de retrouver les meilleures équipes du peloton international. Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Thomas Voeckler sur la moto.

Côté sport, la première grande épreuve par étapes du calendrier nous offrira cette année une nouveauté avec le retour d’un contre-la-montre par équipes, trente ans après une victoire de l’équipe ONCE en 1993 à Roanne. Une décision imposée par le terrain de Dampierre-en-Burly, qui s’y prêtait parfaitement. Au lieu d’être pris sur le troisième ou quatrième coureur, les temps de ce chrono collectif seront enregistrés sur le premier coureur de chaque équipe à franchir la ligne.

Le gros morceau de cette 81ème Course au Soleil sera proposé au menu du samedi : le col de la Couillole, où Richie Porte s’était imposé en 2017, tandis que Sergio Henao endossait un maillot de leader qu’il devait conserver le lendemain. À 1 678 m d’altitude, le col est toujours le plus haut jamais franchi sur Paris-Nice et il pourrait à nouveau consacrer le futur vainqueur de l’épreuve, à moins que le final dominical tracé sur les hauteurs de Nice, via le col d’Èze notamment, offre une fois encore un suspense haletant qui nécessite pour les leaders d’être particulièrement bien entourés pour pouvoir triompher sur la Promenade des Anglais.

À suivre en direct sur France 3 et la plateforme france.tv