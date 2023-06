Tour de France 2023 : les étapes du 1er au 7 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 110ème édition du Tour de France débute ce samedi 1er juillet 2023. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 1er au vendredi 7 juillet 2023 sur France 2 et France 3.

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore : podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la complémentarité de ces deux chaînes. France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France grâce à la réalisation d'Anthony Forestier.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course et de Benoît Durand, Nicolas Geay et Thomas Voeckler sur les motos, au plus près des coureurs.

Céline Rousseaux sera au plus près des coureurs avant le départ puis dans la zone protocole pour interviewer les vainqueurs d'étape et les porteurs de maillots à la desvente du podium.

Étape 1 Bilbao > Bilbao 182 km

Le Pays Basque ne manque pas de ressources pour offrir des opportunités aux puncheurs. Avec 3 300 mètres de dénivelé et un double tremplin à exploiter pour faire la différence dans les 30 derniers kilomètres, les côtes de Vivero et de Pike, les débats pour le premier Maillot Jaune seront réservés à des attaquants de tempérament, capables de mobiliser leur instinct autant que leur puissance.

samedi 1er juillet à partir de 12:00 sur France 2 puis 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 2 Vitoria-Gasteiz > Saint-Sébastien 209 Km



Les habitués de la Clasica San Sebastián se trouveront ici en terrain familier, en particulier au moment d’affronter les huit kilomètres de montée du Jaizkibel, qui jouent toujours un rôle décisif dans la sélection. Au passage au sommet, il restera une petite vingtaine de kilomètres dédiés à une plongée sur Saint-Sébastien.

Dimanche 2 juillet à partir de 12:00 sur France 2, puis à 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 3 Amorebieta-Etxano > Bayonne 193,5 Km

Un autre match commence, avec l’entrée sur le territoire français, qui se fera par le département des Pyrénées-Atlantiques, où les sprinteurs seront pour une fois à l’honneur. Pour ces retrouvailles avec Bayonne, le profil du final donnera la possibilité aux équipes de manœuvrer pour assembler les wagons de leur train. Le premier qui gagne marque toujours les esprits.

Lundi 3 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 4 Dax > Nogaro 181,8 Km

Le décor est planté pour une revanche entre sprinteurs. Mais les reliefs du Gers peuvent aussi jouer en faveur d’un petit groupe d’échappés. Leur entente sera une condition nécessaire pour résister au peloton, alors que l’arrivée sur le circuit automobile de Nogaro donnera un parfum rare au bouquet du jour. Les bolides du peloton souhaiteront à coup sûr se mesurer sur la dernière ligne droite de 800 mètres.

Mardi 4 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2.

Étape 5 Pau > Laruns 162,7 Km

Les interrogations sont toujours vives à l’attaque du premier rendez-vous de montagne. Quelques réponses seront livrées sur l’état de forme des prétendants au titre dans les montées au col de Soudet puis à Marie Blanque, mais le terrain ne se prête pas encore à des offensives de grande envergure. À moins que…

Mercredi 5 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 6 Tarbes > Cauterets-Cambasque 144,9 Km

Le défi pyrénéen se poursuit sur un itinéraire qui place les cols d’Aspin et du Tourmalet sur le chemin des ambitieux. Pour autant, le programme montagnard pourra susciter d’autres convoitises. Les puncheurs les plus en forme pourront encore viser le Maillot Jaune, la montée au plateau du Cambasque ne constituant pas un obstacle insurmontable, avec 16 km à 5,4 % de pente moyenne.

Jeudi 6 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 7 Mont-de-Marsan > Bordeaux 169,9 Km

La visite du département des Landes ne laisse que peu d’espoir à des échappés sur un profil invitant les équipes des sprinteurs à contrôler la course. Les deux kilomètres de ligne droite sur les quais leur permettront de déployer leurs arguments pour se ruer à grande vitesse sur la ligne d’arrivée près de la place des Quinconces, présentée par les Bordelais comme la plus grande de France.

Vendredi 7 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Source : letour.fr