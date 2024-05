Coupe de France : la finale Lyon / Paris Saint-Germain en direct sur France 2 samedi 25 mai 2024

Samedi 25 mai 2024 à partir de 20:40, France 2 vous proposera de vivre, en direct sur la pelouse de la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy de Lille, la finale de la 107ème édition de la Coupe de France.

Cette année, la rencontre opposera l'Olympique Lyonnais, vainqueur de l'édition 2011-2012, à l'équipe la plus titrée de la compétition (14), le Paris Saint-Germain.

Fabien Lévêque et Loïc Rémy seront aux commentaires de cette rencontre, accompagnés d'Arnaud Mattéoli pour les interventions en bord de terrain.

Qui de l'Olympique Lyonnais ou du Paris Saint-Germain remportera le trophée de la doyenne des compétitions ?

Auteur d'une saison mémorable et après sa victoire en demi-finale face à Valenciennes, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, et compte bien remporter un premier trophée depuis 2012. Un temps relégable, puis jouant les places européennes en championnat, les coéquipiers du capitaine Alexandre Lacazette seront au rendez-vous pour tenter de conclure en apothéose cette saison extraordinaire.

A la Decathlon Arena de Lille, les Gones retrouveront le Paris Saint-Germain, vainqueur à 14 reprises de la compétition et auteur d'une saison idéale, avec le titre de champion de France d'ores et déjà acquis. Tombeurs du Stade Rennais en demi-finale, les coéquipiers de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé espèrent bien garnir encore un peu plus l'armoire à trophées du club de la capitale.

Une affiche haletante, entre deux clubs français historiques, qui promet un grand spectacle.