Tour de France 2024 : les étapes du 29 juin au 5 juillet à suivre sur France 2 & France 3

La 111ème édition du Tour de France débute ce samedi 29 juin 2024 en Italie. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 29 juin au vendredi 5 juillet 2024 sur France 2 et France 3.

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore : podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la complémentarité de ces deux chaînes. France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France grâce à la réalisation d'Anthony Forestier.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course, et de Benoît Durand, Thomas Voeckler et Gaël Robic sur les motos, au plus près des coureurs.

Céline Rousseaux et Nicolas Geay seront au départ puis dans la zone protocole pour interviewer les vainqueurs d'étape et les porteurs de maillots à la descente du podium.

Étape 1 Florence > Rimini 206 km

Il n’est pas commun de débuter le Tour de France par plus de 3 600 mètres de dénivelé positif - ce n'était en effet jamais arrivé ! - et encore moins de visiter au passage la ville natale de Gino Bartali. L’enchaînement des reliefs de Toscane et d’Émilie-Romagne annonce d’emblée une confrontation rugueuse entre les prétendants au titre, en particulier dans la côte de Saint-Marin (7,1 km à 4,8 %), où la Grande Boucle étendra son catalogue de visites à un 13e pays étranger.

Samedi 29 juin 2024 à partir de 11:50 sur France 2.

Étape 2 Cesenatico > Bologne 199.2 Km



La traversée de la région d’Émilie-Romagne emmènera dans un premier temps sans grande difficulté le peloton du côté d’Imola et de son célèbre circuit automobile. La partie finale avec la côte du sanctuaire de San Luca (1,9 km à 10,6 %), arrivée traditionnelle du Tour d’Émilie, est une invitation aux puncheurs et sera franchie à deux reprises dans les 40 derniers kilomètres.

Dimanche 30 juin à partir de 12:05 sur France 2.

Étape 3 Plaisance > Turin 230,8 Km

Les sprinteurs auront commencé par serrer les dents sur le Tour 2024 mais envisageront avec appétit l’arrivée à Turin. Auparavant, le peloton rendra un hommage roulant à Fausto Coppi en passant à Tortone, où le campionissimo est décédé. Pour autant, les équipiers mobilisés pour la préparation d’une arrivée groupée seront déjà en action. La marge de manœuvre sera minime pour les échappés.

Lundi 1er juillet à partir de 10:55 sur France 2.

Étape 4 Pinerolo > Valloire 139,6 Km

La course quittera l’Italie après une longue montée vers la station de Sestrières, où triompha Coppi en 1952, la frontière étant ensuite réellement franchie en atteignant le col de Montgenèvre. Puis, après la montée du Lautaret, il faudra s’attaquer aux 2 642 mètres du Galibier. Ce sera une première occasion pour les favoris de se tester en haute montagne.

Mardi 2 juillet à partir de 12:55 sur France 3.

Étape 5 Saint-Jean-de-Maurienne > Saint-Vulbas Plaine de l’Ain 177,4 Km

La sortie temporaire des Alpes se fera par Chambéry et le peloton visitera rapidement La Bridoire où se tient régulièrement l’arrivée de la Classique des Alpes Juniors. Mais ce ne seront pas les grimpeurs qui se sentiront concernés en mettant le cap sur Saint-Vulbas. Après la côte de l’Huis, à avaler à 34 km du but, les larges routes au programme sont propices à un contrôle serré des échappés. Le bouquet du vainqueur semble promis à un sprinteur.

Mercredi 3 juillet à partir de 13:00 sur France 3.

Étape 6 Mâcon > Dijon 163,5 Km

Les amateurs d’architecture médiévale seront servis par les images aériennes, qui ne se contenteront pas de faire découvrir l’abbaye de Cluny. Des échappés partiront avec l’ambition de résister au peloton dans les vignes de la côte chalonnaise, mais les sprinteurs devraient avoir le dernier mot sur la ligne droite de 800 mètres qui se présente dans la préfecture de la Côte-d’Or.

Jeudi 4 juillet à partir de 13:00 sur France 3.

Étape 7 Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin 25,3 Km

Les grands crus aux grands rouleurs ! Mais avant de s’aventurer au cœur des vignes, les experts du chrono passeront près des deux tiers de la distance en forêt. La résistance à la douleur sera éprouvée dans le final par la côte de Curtil-Vergy (1,6 km à 6,1 %). A priori il ne devrait pas y avoir de gros écarts entre les meilleurs mais sait-on jamais ?

Vendredi 5 juillet à partir de 13:00 sur France 3.

Source : letour.fr