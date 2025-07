Euro Féminin, le match d'ouverture Suisse / Norvège en direct sur TMC mercredi 2 juillet 2025

Mercredi 2 juillet 2025 à 20:45, TMC retransmettra en direct du Parc Saint-Jacques de Bâle le match d'ouverture de l'Euro féminin 2025 entre la Suisse et la Norvège.

La suisse, pays hôte, affrontera la Norvège dans un choc très attendu, un match qui promet d'emblée une confrontation riche en émotions et en enjeux pour les deux nations du Groupe A.

Pour l'équipe Suisse, ce match est bien plus qu'une simple rencontre d'ouverture ; c'est une occasion en or de marquer les esprits devant son public et de lancer idéalement "son" Euro.

Du côté norvégien, la pression est palpable. Historiquement, la Norvège est une nation forte du football féminin, et beaucoup la considèrent comme ayant un avantage sur le papier. Cependant, des préoccupations récentes ont émergé, notamment concernant l'efficacité offensive de l'équipe. Elles devront dissiper ces doutes dès l'entame du tournoi.

Au-delà des trois points, ce match d'ouverture est capital pour le moral des deux équipes. Une victoire pourrait donner un élan psychologique considérable pour le reste de la compétition, tandis qu'une défaite, surtout pour l'équipe hôte, pourrait mettre la pression très tôt.