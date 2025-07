Ce lundi 14 juillet 2025, France 3 et France 3 retransmettront en direct la 10ème étape du Tour de France d'Ennezat au Mont-Dore Puy de Sancy. Le départ est à suivre à partir de 12:55 sur France 3.

Le Tour de France 2025 entre de plain-pied dans la montagne avec une 10ème étape redoutable reliant Ennezat au Mont-Dore Puy de Sancy.

Après une première semaine de course intense et avant un jour de repos bien mérité, cette journée dans le Massif Central s'annonce comme un véritable juge de paix, offrant le premier grand test aux favoris et un terrain de jeu idéal pour les grimpeurs.

Avec ses 165,3 kilomètres et un dénivelé positif avoisinant les 4 450 mètres, cette étape n'a rien à envier à certaines journées alpestres ou pyrénéennes. Le parcours est une succession incessante de montées et de descentes, un véritable parcours de "punchers" pour grimpeurs. Pas moins de sept ascensions répertoriées jalonnent le tracé, transformant chaque kilomètre en un défi :

Côte de Loubeyrat (2e catégorie)

Côte de La Baraque (2e catégorie)

Côte de Charade (2e catégorie)

Côte de Berzet (2e catégorie)

Col de Guéry (2e catégorie)

Col de la Croix Morand (3e catégorie)

Col de la Croix Saint-Robert (2e catégorie)

Et pour couronner le tout, l'arrivée se fera au sommet du Puy de Sancy (2e catégorie), une ascension inédite et exigeante qui promet d'offrir un final spectaculaire.

Entre la beauté sauvage des paysages volcaniques et l'intensité de la compétition, les fans de cyclisme sont assurés d'assister à un grand spectacle.