Le match Ukraine / France diffusé en direct sur TF1 vendredi 5 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 3 septembre 2025 164
Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 20:35, en direct de la Tarczyński Arena (Stadion Miejski) à Wrocław en Pologne, TF1 diffusera la rencontre Ukraine / France, match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Après leur troisième place en Ligue des Nations la saison dernière, cap désormais sur la Coupe du Monde la FIFA 2026 pour les Bleus ! Pour faire partie des 48 équipes qualifiées pour la compétition, les hommes de Didier Deschamps devront passer l'étape des éliminatoires européens.

Dans le groupe D, ils feront face à l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan pour six matchs au total. À commencer dès les 5 et 9 septembre par deux confrontations avec l'Ukraine et l'Islande.

Pour les joueurs de l'équipe de France, l'objectif est clair : obtenir le maximum de victoires pour terminer en tête du groupe afin de faire partie des 12 nations européennes directement qualifiées et ainsi éviter les barrages.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.

Dernière modification le mercredi, 03 septembre 2025 10:50
Publié dans Sport, Vendredi
&quot;Canada Mania&quot; : 50 ans de tubes et d'amour entre le Québec et la France vendredi 5 septembre 2025 sur France 3

"Canada Mania" : 50 ans de tubes et d'amour entre le Québec et la France vendredi 5 septembre 2025 sur France 3

03 septembre 2025 - 11:12

