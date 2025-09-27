Rugby : la petite finale & la finale Canada / Angleterre en direct sur TF1 samedi 27 septembre 2025

Ce samedi 27 septembre 2025, TF1 vous donne rendez-vous à partir de 13:25 pour deux duels au sommet qui se joueront à guichet fermé dans le temple du rugby, le mythique stade Twickenham.

Au termes de 5 semaines de compétition, il est temps de découvrir les trois pays qui monteront sur le podium de la Coupe du monde féminine de rugby.

13:25 La petite finale Nouvelle-Zélande / France

Après avoir échoué aux portes de la finale face aux Red Roses, les Bleues sont plus déterminées que jamais à décrocher la troisième place de la compétition. Pour cela, les coéquipières de Pauline Bourdon-Sansus devront s'imposer face aux doubles championnes du monde en titre, les Black Ferns balayées par le Canada en demi-finale et qui ont, elles aussi, soif de revanche.

La rencontre sera commentée par Stefan Etcheverry et Marie Sempéré avec Inès Hirigoyen en bord terrain.

16:45 La finale Canada / Angleterre

Ensuite, place à la grande finale de la compétition. Une rencontre explosive qui opposera les deux premières nations mondiales : l'Angleterre, bien déterminée à ajouter un troisième trophée mondial à son palmarès, et le Canada en quête de son premier titre mondial.

Le match sera commenté par Stefan Etcheverry et Marie Sempéré.