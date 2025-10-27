recherche
Sport

Ligue des nations féminine : France / Allemagne en direct sur W9 mardi 28 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 99
Mardi 28 octobre 2025 à partir de 21:00, W9 retransmettra en direct de Caen la rencontre entre la France et l'Allemagne de la Ligue des Nations féminine.

À l’occasion du match retour de la demi-finale de la Ligue des Nations féminine de l’UEFA 2025, la France rencontrera l’Allemagne au Stade Michel-d’Ornano à Caen.

Après avoir terminé premières de la phase de groupes avec un sans-faute (6 matches / 6 victoires), les Bleues, et leur sélectionneur Laurent Bonadei, affronteront l’équipe d’Allemagne de Christian Wück pour cette rencontre décisive.

L’objectif pour les Françaises : se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations !

La rencontre sera commentée par Xavier Domergue et Laura Georges.

Publié dans Sport, Mardi
