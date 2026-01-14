recherche
Sport

Championnats d'Europe de Patinage : le programme libre dames diffusé sur France 4 vendredi 16 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026 210
Championnats d'Europe de Patinage : le programme libre dames diffusé sur France 4 vendredi 16 janvier 2026

Vendredi 16 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera en direct le programme libre dames des Championnats d'Europe de Patinage artistique.

L'élite du patinage artistique européen se retrouve à l'arena de Sheffield, pour décrocher le titre de champion dans quatre catégories (Dames, Hommes, Couples, Danse sur glace).

En 2025, la patineuse estonienne Niina Petrokina avait brillé lors de ces championnats d'Europe en remportant la médaille d'or.

Qui va s'illustrer en 2026 sur la glace de l'Arena de Sheffield au Royaume-Uni dans la catégorie du programme libre dames et monter sur la plus haute marche du podium ?

Les patineuses auront à la fois les yeux tournés vers ce rendez-vous européen, mais évidemment aussi vers les Jeux olympiques de Milan qui se profilent rapidement, à partir du 6 février prochain.

Le soirée sera commentée par le trio Marie-Christelle Maury, Annick Dumont et Nathalie Péchalat.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

14 janvier 2026 - 16:31

Sur le même thème...

Coupe de France : le match PSG / Paris FC diffusé en direct sur France 3 lundi 12 janvier 2026

Coupe de France : le match PSG / Paris FC diffusé en direct sur France 3 lundi 12 janvier 2026

10 janvier 2026 - 11:35

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

13 janvier 2026 - 10:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...