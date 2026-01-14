Championnats d'Europe de Patinage : le programme libre dames diffusé sur France 4 vendredi 16 janvier 2026

Vendredi 16 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera en direct le programme libre dames des Championnats d'Europe de Patinage artistique.

L'élite du patinage artistique européen se retrouve à l'arena de Sheffield, pour décrocher le titre de champion dans quatre catégories (Dames, Hommes, Couples, Danse sur glace).

En 2025, la patineuse estonienne Niina Petrokina avait brillé lors de ces championnats d'Europe en remportant la médaille d'or.

Qui va s'illustrer en 2026 sur la glace de l'Arena de Sheffield au Royaume-Uni dans la catégorie du programme libre dames et monter sur la plus haute marche du podium ?

Les patineuses auront à la fois les yeux tournés vers ce rendez-vous européen, mais évidemment aussi vers les Jeux olympiques de Milan qui se profilent rapidement, à partir du 6 février prochain.

Le soirée sera commentée par le trio Marie-Christelle Maury, Annick Dumont et Nathalie Péchalat.