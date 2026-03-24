recherche
Sport

Le match amical Brésil / France diffusé en direct sur TF1 jeudi 26 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 mars 2026 187
Le match amical Brésil / France diffusé en direct sur TF1 jeudi 26 mars 2026

Jeudi 26 mars 2026 à partir de 20:50, TF1 diffusera en direct du Gillette Stadium Foxborough (Massachusetts) le match amical entre le Brésil et la France.

À quelques mois de la Coupe du monde de la FIFA 2026, ce duel entre deux géants historiques dépasse largement le simple cadre d’un match de préparation.

Pour leur retour sur la scène internationale, les Bleus affronteront donc la Seleção pour la première fois depuis 2015. Cette rencontre représente une répétition générale face à une équipe au profil exigeant. La France cherchera à consolider ses automatismes, affiner ses choix tactiques et donner du temps de jeu à certains cadres comme à de jeunes talents.

En face, le Brésil, réputé pour sa créativité et sa technique, pourrait s’appuyer sur sa nouvelle génération. L’intensité et la qualité technique devraient être au rendez-vous.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.

À l'issue du match, retrouvez "L’Après-Match" présenté par Thomas Mekhiche, avec les debriefs et les réactions exclusives.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Basique, le concert&quot; d'Héléna mardi 24 mars 2026 sur France 2

"Basique, le concert" d'Héléna mardi 24 mars 2026 sur France 2

24 mars 2026 - 10:34

Sur le même thème...

Tournoi des Six Nations : la finale France / Angleterre en direct sur France 2 samedi 14 mars 2026

Tournoi des Six Nations : la finale France / Angleterre en direct sur France 2 samedi 14 mars 2026

12 mars 2026 - 10:49

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 25 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 25 mars 2026, les invités reçus par Aug…

23 mars 2026 - 11:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...