Le match amical Brésil / France diffusé en direct sur TF1 jeudi 26 mars 2026

Jeudi 26 mars 2026 à partir de 20:50, TF1 diffusera en direct du Gillette Stadium Foxborough (Massachusetts) le match amical entre le Brésil et la France.

À quelques mois de la Coupe du monde de la FIFA 2026, ce duel entre deux géants historiques dépasse largement le simple cadre d’un match de préparation.

Pour leur retour sur la scène internationale, les Bleus affronteront donc la Seleção pour la première fois depuis 2015. Cette rencontre représente une répétition générale face à une équipe au profil exigeant. La France cherchera à consolider ses automatismes, affiner ses choix tactiques et donner du temps de jeu à certains cadres comme à de jeunes talents.

En face, le Brésil, réputé pour sa créativité et sa technique, pourrait s’appuyer sur sa nouvelle génération. L’intensité et la qualité technique devraient être au rendez-vous.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.

À l'issue du match, retrouvez "L’Après-Match" présenté par Thomas Mekhiche, avec les debriefs et les réactions exclusives.