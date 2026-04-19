Coupe de France : la demi-finale Lens / Toulouse en direct sur France 2 mardi 21 avril 2026

Mardi 21 avril 2026 à partir de 21:10, En direct du Lens, France 2 diffusera la demi-finale de la Coupe de France de Football entre le RC Lens et Toulouse FC.

Vainqueur de l'édition 2023, le club de la ville rose se déplace sur le mythique terrain du stade Bollaert-Delelis pour tenter d'obtenir un billet pour la grande finale au Stade de France le 22 mai.

Une demi-finale qui s’annonce très disputée entre deux équipes ambitieuses, toutes deux déterminées à décrocher le titre national : une première historique pour le RC Lens, tandis que le TFC viserait une troisième consécration.

Fabien Lévêque et Loïc Rémy, seront aux commentaires de cette rencontre, accompagnés d'Arnaud Matteoli pour les interventions en bord de terrain.