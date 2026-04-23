recherche
Sport

Tournoi des Six Nations : France / Irlande en direct sur France 2 samedi 25 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 254
Tournoi des Six Nations : France / Irlande en direct sur France 2 samedi 25 avril 2026

Samedi 25 avril 2026 à partir de 21:00, en direct du Stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand, France 2 diffusera le match de rugby qui opposera la France à Irlande dans cadre de la 3e journée du Tournoi des Six Nations féminin.

Ce match entre l'équipe de France et l'Irlande dépasse largement le simple cadre d’une rencontre de phase régulière. Il s’inscrit dans un moment charnière de la compétition, où chaque point compte pour le classement final.

Pour les Françaises, ce rendez-vous représente une occasion de consolider leur statut parmi les prétendantes au titre. Jouer à domicile ajoute une dimension particulière : il y a à la fois l’avantage du soutien du public et une attente plus forte en termes de performance. L’équipe cherche à imposer son rythme, à affirmer son identité de jeu et à maintenir une dynamique positive face à une opposition qui peut vite devenir piégeuse si elle n’est pas prise au sérieux.

En face, l’Irlande arrive avec l’intention de bousculer la hiérarchie. Même lorsque les résultats sont irréguliers, cette sélection reste connue pour son engagement physique et sa capacité à fermer le jeu, à ralentir les offensives adverses et à exploiter la moindre erreur. Cela oblige la France à rester disciplinée et patiente, sans se laisser entraîner dans un combat stérile.

La rencontre sera commentée par Matthieu Lartot, Safi N'Diaye et Inès Hirigoyen.

Dernière modification le jeudi, 23 avril 2026 12:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; en Ouganda avec Ismaël Khelifa, samedi 25 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Ouganda avec Ismaël Khelifa, samedi 25 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

23 avril 2026 - 12:36

Sur le même thème...

Coupe de France : la demi-finale Lens / Toulouse en direct sur France 2 mardi 21 avril 2026

Coupe de France : la demi-finale Lens / Toulouse en direct sur France 2 mardi 21 avril 2026

19 avril 2026 - 12:17

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Ouganda avec Ismaël Khelifa, samedi 25 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Ouganda avec Ismaël Khelifa, samedi 25 avril 202…

23 avril 2026 - 12:36 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...