Tournoi des Six Nations : France / Irlande en direct sur France 2 samedi 25 avril 2026

Samedi 25 avril 2026 à partir de 21:00, en direct du Stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand, France 2 diffusera le match de rugby qui opposera la France à Irlande dans cadre de la 3e journée du Tournoi des Six Nations féminin.

Ce match entre l'équipe de France et l'Irlande dépasse largement le simple cadre d’une rencontre de phase régulière. Il s’inscrit dans un moment charnière de la compétition, où chaque point compte pour le classement final.

Pour les Françaises, ce rendez-vous représente une occasion de consolider leur statut parmi les prétendantes au titre. Jouer à domicile ajoute une dimension particulière : il y a à la fois l’avantage du soutien du public et une attente plus forte en termes de performance. L’équipe cherche à imposer son rythme, à affirmer son identité de jeu et à maintenir une dynamique positive face à une opposition qui peut vite devenir piégeuse si elle n’est pas prise au sérieux.

En face, l’Irlande arrive avec l’intention de bousculer la hiérarchie. Même lorsque les résultats sont irréguliers, cette sélection reste connue pour son engagement physique et sa capacité à fermer le jeu, à ralentir les offensives adverses et à exploiter la moindre erreur. Cela oblige la France à rester disciplinée et patiente, sans se laisser entraîner dans un combat stérile.

La rencontre sera commentée par Matthieu Lartot, Safi N'Diaye et Inès Hirigoyen.