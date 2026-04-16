Eliminatoires de la Coupe du monde féminine : France / Pays-Bas en direct sur W9 samedi 18 avril 2026

Samedi 18 avril 2026 à 21:00, W9 diffusera en direct le match de qualification à la Coupe du Monde Féminine qui opposera l'équipe de France aux Pays-Bas.

À l’occasion de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, la France affrontera les Pays-Bas au Stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre.

Parfaitement lancées dans leur campagne de qualification grâce à deux premières victoires convaincantes face à l’Irlande (2-1) et à la Pologne (4-1) début mars, les Bleues devront confirmer leur dynamique face à une solide équipe néerlandaise, elle aussi invaincue après deux journées.

Seule la première place du groupe permettra à la France de se qualifier directement pour la 10ème édition de la Coupe du monde féminine, qui se déroulera au Brésil, du 24 juin au 25 juillet 2027.