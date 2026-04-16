recherche
Sport

Eliminatoires de la Coupe du monde féminine : France / Pays-Bas en direct sur W9 samedi 18 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 avril 2026 261
Eliminatoires de la Coupe du monde féminine : France / Pays-Bas en direct sur W9 samedi 18 avril 2026

Samedi 18 avril 2026 à 21:00, W9 diffusera en direct le match de qualification à la Coupe du Monde Féminine qui opposera l'équipe de France aux Pays-Bas.

À l’occasion de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, la France affrontera les Pays-Bas au Stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre.

Parfaitement lancées dans leur campagne de qualification grâce à deux premières victoires convaincantes face à l’Irlande (2-1) et à la Pologne (4-1) début mars, les Bleues devront confirmer leur dynamique face à une solide équipe néerlandaise, elle aussi invaincue après deux journées.

Seule la première place du groupe permettra à la France de se qualifier directement pour la 10ème édition de la Coupe du monde féminine, qui se déroulera au Brésil, du 24 juin au 25 juillet 2027.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le mystère d'Oak Island&quot; samedi 18 avril 2026 sur RMC Découverte

"Le mystère d'Oak Island" samedi 18 avril 2026 sur RMC Découverte

16 avril 2026 - 11:35

Sur le même thème...

Football féminin : Pays-Bas / France en direct sur France 4 mardi 14 avril 2026

Football féminin : Pays-Bas / France en direct sur France 4 mardi 14 avril 2026

12 avril 2026 - 12:49

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; au Belize, la perle des Caraïbes, samedi 18 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" au Belize, la perle des Caraïbes, samedi 18 avril 2…

16 avril 2026 - 10:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...