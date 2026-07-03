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Coupe du Monde : Brésil / Norvège en direct sur M6 dimanche 5 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 juillet 2026 229
Coupe du Monde : Brésil / Norvège en direct sur M6 dimanche 5 juillet 2026

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21:50, en direct du MetLife Stadium, M6 diffusera le match des 8ème de finale de la Coupe du Monde qui opposera le Brésil à la Norvège.

Le Brésil et la Norvège se retrouvent en huitième de finale de la Coupe du monde. Une affiche qui oppose l'une des nations les plus titrées de l'histoire du football à une sélection norvégienne ambitieuse, portée par une génération talentueuse et déterminée à poursuivre son aventure.

La Seleção aborde ce rendez-vous avec le statut de favorite. Les Brésiliens ont validé leur qualification après une victoire arrachée face au Japon (2-1), grâce à un but inscrit dans les derniers instants d'une rencontre particulièrement disputée. Cette capacité à faire la différence dans les moments décisifs confirme le caractère de l'équipe, même si tout n'a pas été parfait depuis le début du tournoi.

En face, la Norvège arrive sans complexe. Les Scandinaves ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale en éliminant la Côte d'Ivoire (2-1), affichant une grande efficacité offensive et une solide force mentale.

Sur le plan tactique, le duel promet d'être passionnant. Le Brésil devrait miser sur sa maîtrise technique, sa qualité de circulation du ballon et la vitesse de ses joueurs offensifs pour faire la différence. La Norvège, de son côté, cherchera à exploiter les espaces en transition rapide et à s'appuyer sur la puissance de son secteur offensif pour mettre en difficulté la défense brésilienne.

Au-delà des individualités, c'est aussi une opposition de styles qui se profile. D'un côté, le jeu fluide et créatif de la Seleção ; de l'autre, une équipe norvégienne disciplinée, athlétique et particulièrement dangereuse dans les phases de contre-attaque.

Le vainqueur de cette rencontre poursuivra sa route vers les quarts de finale avec l'ambition de se rapprocher un peu plus du titre mondial.

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