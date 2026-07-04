1ère étape du Tour de France à Barcelone en direct sur France 2 samedi 4 juillet 2026

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 16:00, France 2 vous proposera de suivre en direct la première étape du 113ème Tour de France, le contre-la-montre à Barcelone.

Le Tour de France 2026 s'élance ce samedi 4 juillet depuis Barcelone, qui accueille pour la première fois le Grand Départ de la plus prestigieuse course cycliste au monde.

Cette première étape propose un exercice aussi spectaculaire que stratégique : un contre-la-montre par équipes de 19,6 kilomètres, disputé entièrement dans les rues de la capitale catalane.

Une ouverture sous le signe de la stratégie

Loin d'une traditionnelle étape promise aux sprinteurs, les organisateurs ont choisi de lancer cette 113e édition par un exercice collectif qui mettra immédiatement les grandes formations à l'épreuve. Chaque équipe devra conjuguer puissance, coordination et gestion de l'effort afin de placer son leader dans les meilleures conditions dès le premier jour.

Le parcours, relativement roulant dans sa première partie, favorisera les hautes vitesses avant de devenir plus exigeant dans le final. Les derniers kilomètres empruntent les pentes de Montjuïc avant une arrivée au Stade olympique, offrant un terrain idéal pour créer les premiers écarts entre les favoris du classement général.

Un format qui redistribue les cartes

Cette étape inaugure également un format particulier de contre-la-montre par équipes. Si le classement de l'étape repose sur le temps réalisé par le premier coureur de chaque formation, le temps retenu pour le classement général est celui enregistré individuellement par chaque coureur à l'arrivée. Cette règle incite les équipes à trouver le juste équilibre entre performance collective et protection de leur leader.

Les favoris déjà sous pression

Les prétendants au maillot jaune n'auront pas le droit à l'erreur. Les équipes les mieux organisées pourraient déjà prendre une avance précieuse, tandis que les formations moins performantes dans l'exercice risquent de concéder de précieuses secondes avant même les premières étapes de montagne.

Les spécialistes du contre-la-montre seront également très attendus, avec l'ambition de décrocher le premier maillot jaune de cette édition.

Barcelone, une vitrine exceptionnelle

En accueillant le Grand Départ, Barcelone confirme son statut de grande ville du sport. Le tracé permet de découvrir plusieurs lieux emblématiques de la cité méditerranéenne avant un final spectaculaire sur les hauteurs de Montjuïc. Des milliers de spectateurs sont attendus le long du parcours pour assister à ce lancement du Tour de France 2026 dans une ambiance festive.

Cette première étape devrait offrir un premier aperçu de la hiérarchie entre les principaux candidats à la victoire finale. Si les écarts resteront probablement limités, ils pourraient déjà influencer la tactique des équipes pour la suite d'un Tour de France 2026 qui s'annonce particulièrement exigeant.

Diffusion en direct sur France 2

Le direct de cette première étape débutera à 16:00 sur France 2.