2ème étape du Tour de France dimanche 5 juillet 2026 sur France 3 : Tarragone > Barcelone

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 13:30, France 3 vous proposera de suivre en direct la deuxième étape du 113ème Tour de France entre Tarragone et Barcelone.

Après un contre-la-montre par équipes inaugural disputé dans les rues de Barcelone, le Tour de France 2026 entre véritablement dans le vif du sujet avec une deuxième étape particulièrement attendue. Longue de 168,5 kilomètres entre Tarragone et Barcelone, cette journée promet un premier affrontement entre les favoris du classement général sur un parcours accidenté offrant plus de 2 500 mètres de dénivelé positif.

Un départ entre patrimoine et Méditerranée

Le peloton prendra son envol depuis Tarragone, ville catalane inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses vestiges romains. Les premiers kilomètres longeront la Costa Daurada, alternant stations balnéaires et paysages méditerranéens. Cette première partie d'étape, relativement roulante, devrait favoriser la formation d'une échappée avant que le terrain ne se durcisse progressivement.

Une montée en puissance avant Barcelone

À mesure que les coureurs se rapprocheront de la capitale catalane, le profil deviendra nettement plus exigeant. Après la côte de Begues, le parcours conduira les concurrents vers un circuit final particulièrement sélectif autour de la colline de Montjuïc. Les ascensions répétées de cette montée emblématique, bien connue des spécialistes de la Volta a Catalunya, devraient provoquer les premières offensives des prétendants au maillot jaune.

Une arrivée taillée pour les puncheurs

La ligne d'arrivée, située au sommet de Montjuïc, favorise les coureurs explosifs capables d'enchaîner les accélérations sur des pentes courtes mais exigeantes. Les puncheurs, les grimpeurs puissants et les leaders du classement général auront une belle occasion de faire la différence dès les premiers jours de l'épreuve. Les sprinteurs, eux, pourraient éprouver des difficultés à rester au contact dans le final.

Les écarts pourraient déjà être significatifs, faisant de cette deuxième étape un premier rendez-vous majeur de ce Tour de France 2026.

Les enjeux sportifs

Cette étape constitue un premier test grandeur nature pour les équipes visant le classement général. Après les écarts éventuels créés lors du contre-la-montre par équipes de la veille, les favoris devront confirmer leur état de forme sur un terrain plus propice aux attaques individuelles.

Le circuit final de Montjuïc, avec ses ascensions répétées et son arrivée en côte, offre un terrain idéal pour les offensives tactiques. Une attaque bien placée dans les derniers kilomètres pourrait permettre à un leader de revêtir le maillot jaune ou de conforter sa position avant l'entrée du Tour en territoire français.

Avec son décor méditerranéen, son tracé nerveux et son final spectaculaire, cette deuxième étape réunit tous les ingrédients pour offrir un premier grand moment de la Grande Boucle 2026.