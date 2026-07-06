3ème étape du Tour de France lundi 6 juillet 2026 : Granollers > Les Angles

Lundi 6 juillet 2026 à partir de 12:00, France 2 vous proposera de suivre en direct la troisième étape du 113ème Tour de France entre Granollers et Les Angles.

Après un Grand Départ en Catalogne et deux premières journées propices à la mise en route des équipes, le Tour de France 2026 entre dans une nouvelle dimension avec sa troisième étape.

Au programme : un parcours de 195,9 kilomètres reliant Granollers, en Espagne, à la station des Angles, dans les Pyrénées-Orientales. Cette première véritable étape de montagne pourrait déjà redistribuer les cartes du classement général.

Une traversée entre Catalogne et Pyrénées

Le peloton quittera Granollers, située au nord-est de Barcelone, avant de remonter progressivement vers les reliefs pyrénéens. Cette étape marque le retour en France après les premières journées disputées en territoire espagnol. Les coureurs évolueront dans un décor spectaculaire, alternant vallées catalanes et ascensions de montagne, avant de rejoindre la station des Angles, réputée pour ses paysages d'altitude.

Une première explication entre les favoris

Avec près de 3 850 mètres de dénivelé positif, cette troisième étape constitue le premier grand rendez-vous des grimpeurs et des prétendants au maillot jaune. Les leaders devront rapidement afficher leur condition physique afin d'éviter toute déconvenue dans cette arrivée au sommet, où les écarts pourraient déjà être significatifs.

Le profil exigeant favorisera les coureurs capables de gérer les longues ascensions, tandis que les équipes de favoris devront contrôler les offensives des baroudeurs et des grimpeurs les plus ambitieux.

Une arrivée spectaculaire aux Angles

Station emblématique des Pyrénées-Orientales, Les Angles accueille pour la première fois une arrivée du Tour de France. Son environnement montagnard offre un cadre idéal pour une arrivée spectaculaire, où la pente finale devrait permettre aux meilleurs grimpeurs de faire parler leur puissance.

Les derniers kilomètres promettent une lutte intense entre les favoris, dans une ambiance qui s'annonce particulièrement festive grâce à la présence attendue de nombreux spectateurs venus assister au premier grand rendez-vous montagnard de cette 113ᵉ édition.

Le direct sur France 2 et France 3

Cette étape sera à suivre dans son intégralité sur les antennes de France Télévisions.