4ème étape du Tour de France mardi 7 juillet 2026 : Carcassonne > Foix

Lundi 6 juillet 2026 à partir de 12:00, France 2 vous proposera de suivre en direct la troisième étape du 113ème Tour de France entre Granollers et Les Angles.

Après un départ animé en Catalogne et une première incursion dans les Pyrénées, le Tour de France 2026 poursuit son aventure avec une quatrième étape particulièrement intéressante.

Longue de 181,9 kilomètres, elle relie Carcassonne à Foix à travers les paysages de l'Aude et de l'Ariège. Classée comme étape accidentée, elle pourrait offrir un premier grand terrain d'expression aux baroudeurs et aux puncheurs.

Un parcours exigeant sans véritable répit

Dès les premiers kilomètres, les coureurs devront composer avec un tracé vallonné qui ne laisse que peu d'occasions de récupérer. Avec près de 2 700 mètres de dénivelé positif, cette étape demande une gestion parfaite de l'effort, aussi bien pour les prétendants au classement général que pour les équipes souhaitant jouer la victoire d'étape.

Le principal juge de paix est le col de Montségur, dont les pentes régulières devraient permettre aux meilleurs grimpeurs explosifs de faire la différence. Son sommet, situé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, ouvre ensuite la voie à une descente rapide avant les derniers kilomètres vers Foix.

Plusieurs scénarios envisageables

Cette quatrième étape est difficile à pronostiquer. Une échappée matinale pourrait aller au bout si les équipes des favoris décident de préserver leurs forces avant les grandes étapes de montagne. À l'inverse, un rythme élevé dans le col de Montségur pourrait éliminer les sprinteurs et offrir un final explosif entre puncheurs.

Les leaders du classement général resteront attentifs afin d'éviter toute perte de temps, même si les écarts devraient rester limités en l'absence d'une arrivée au sommet. Les descentes et les portions techniques pourraient toutefois créer des opportunités pour les coureurs les plus offensifs.

Foix, une arrivée appréciée des attaquants

Habituée à accueillir le Tour de France, Foix est une ville qui a souvent offert des arrivées spectaculaires. Son environnement montagneux et les routes sinueuses des environs favorisent les offensives de dernière minute et les victoires de coureurs audacieux.

Dans cette édition 2026, l'arrivée dans la préfecture de l'Ariège pourrait une nouvelle fois récompenser un coureur capable d'anticiper dans les derniers reliefs plutôt qu'un sprinteur pur.

Le direct sur France 2 et France 3

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.