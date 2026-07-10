7ème étape du Tour de France vendredi 10 juillet 2026 : Hagetmau > Bordeaux sur France 2 & France 3

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la septième étape de la 113ème édition du Tour de France entre Hagetmau et Bordeaux.

La 7ᵉ étape du Tour de France 2026 se dispute aujourd'hui entre Hagetmau (Landes) et Bordeaux (Gironde). Longue de 175,1 km, elle présente un profil plat avec environ 850 mètres de dénivelé positif, offrant une occasion idéale aux équipes de sprinteurs de reprendre la main après les premières difficultés pyrénéennes.

Après avoir quitté Hagetmau, le peloton traverse les paysages forestiers des Landes avant de rejoindre la Gironde. Le parcours emprunte de longues routes rectilignes, où le vent peut jouer un rôle tactique, avant une entrée rapide dans l'agglomération bordelaise. L'arrivée est jugée sur les quais de Bordeaux, dans un cadre emblématique dominé par la Garonne et la place des Quinconces, propice à un sprint massif spectaculaire.

Sur le plan sportif, cette étape est destinée aux sprinteurs. Les équipes spécialisées devraient contrôler les échappées afin de préparer un emballage final à haute vitesse. Les principaux dangers résident davantage dans les éventuelles bordures dues au vent et dans le placement des coureurs lors des derniers kilomètres que dans les difficultés du relief.

Cette étape marque également une transition entre les premières journées de montagne et une séquence plus favorable aux spécialistes des arrivées rapides, avant que le Tour ne poursuive sa remontée vers le centre puis l'est de la France.

Le direct sur France 2 et France 3

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.