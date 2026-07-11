8ème étape du Tour de France samedi 11 juillet 2026 : Périgueux > Bergerac sur France 2 & France 3

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 8ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Périgueux et Bergerac.

Le Tour de France 2026 poursuit sa traversée du sud-ouest avec une 8ᵉ étape disputée le samedi 11 juillet entre Périgueux et Bergerac.

Longue d'environ 180 kilomètres, cette étape de plaine offre une belle opportunité aux équipes de sprinteurs après plusieurs journées plus exigeantes dans les Pyrénées.

Une étape rapide au cœur du Périgord

Au départ de Périgueux, le peloton prendra la direction du Périgord Noir avant de rejoindre Bergerac à travers les paysages vallonnés de la Dordogne. Si le relief reste globalement favorable aux hommes rapides, quelques côtes répertoriées viendront animer la course et pourraient favoriser la formation d'une échappée matinale. Le dénivelé total, estimé à environ 1 150 mètres, ne devrait toutefois pas suffire à éliminer les principaux sprinteurs du peloton.

Les équipes de sprinteurs en première ligne

Après plusieurs étapes destinées aux grimpeurs, les formations spécialisées dans les arrivées massives auront à cœur de contrôler la course. Les équipes des meilleurs finisseurs devraient maintenir un rythme soutenu afin de reprendre les éventuels échappés avant l'entrée dans Bergerac.

La gestion du vent, le placement dans les derniers kilomètres et le travail des trains de lancement seront déterminants pour décrocher une victoire d'étape très convoitée.

Une arrivée spectaculaire à Bergerac

L'arrivée dans la cité bergeracoise devrait attirer une foule importante. Les larges avenues finales se prêtent à un sprint à haute vitesse, où la moindre erreur de placement peut coûter la victoire. Les derniers kilomètres promettent donc un spectacle intense, avec des vitesses pouvant dépasser les 65 km/h.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette étape met en valeur le patrimoine et les paysages de la Dordogne, offrant une belle vitrine touristique à la région grâce à la retransmission mondiale de l'épreuve.

Le direct sur France 2 et France 3

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.