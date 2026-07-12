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9ème étape du Tour de France dimanche 12 juillet 2026 : Malemort > Ussel sur France 3 & France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 juillet 2026 316
9ème étape du Tour de France dimanche 12 juillet 2026 : Malemort > Ussel sur France 3 & France 2

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 9ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Malemort et Ussel.

Le Tour de France 2026 poursuit son périple avec une 9ᵉ étape qui reliera Malemort-sur-Corrèze à Ussel. Initialement prévue sur 185,5 kilomètres, cette étape vallonnée constitue la dernière occasion pour les baroudeurs de s'illustrer avant la première journée de repos. En raison des fortes chaleurs annoncées, les organisateurs ont toutefois décidé de raccourcir le parcours, qui devrait finalement mesurer environ 155 kilomètres, afin de préserver la sécurité des coureurs et des suiveurs.

Une étape 100 % corrézienne

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France propose une étape disputée intégralement sur les routes de la Corrèze. Le peloton traversera un territoire réputé pour ses paysages verdoyants, ses reliefs accidentés et ses villages de caractère. Cette journée met en valeur un département rarement à l'honneur sur la Grande Boucle et promet une ambiance populaire tout au long du parcours.

Un terrain favorable aux attaquants

Classée parmi les étapes accidentées, cette 9ᵉ journée ne laisse que peu de chances aux sprinteurs. Les nombreuses bosses qui jalonnent le parcours, associées à un dénivelé positif d'environ 3 300 mètres, devraient favoriser les coureurs offensifs capables d'intégrer une échappée matinale.

Dans le final, les ascensions du Suc au May, de la Côte de la Croix du Pey puis du Mont Bessou pourraient provoquer une sélection avant les derniers kilomètres en direction d'Ussel. Sans être une véritable étape de montagne, le profil est suffisamment exigeant pour offrir une course animée jusqu'à l'arrivée.

Le direct sur France 2 et France 3

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.

  • De 13:00 à 15:10 sur France 3
  • De 15:10 à l'arrivée sur France 2.

 

 

Dernière modification le dimanche, 12 juillet 2026 11:37
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