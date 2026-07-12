Coupe du monde : La demi-finale France / Espagne diffusée sur M6 mardi 14 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 20:50, en direct de l'AT&T Stadium d'Arlington, M6 diffusera en direct la demi-finale de la Coupe du Monde de Football entre la France et l'Espagne.

Mardi soir, les passionnés de football auront les yeux rivés sur M6 pour l'une des affiches les plus attendues de la Coupe du monde 2026 : la demi-finale entre la France et l'Espagne.

Cette confrontation met aux prises deux des plus grandes nations du football mondial. D'un côté, l'équipe de France, championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, poursuit son ambition de décrocher une troisième étoile. De l'autre, l'Espagne, championne du monde en 2010, entend confirmer son retour au sommet grâce à une génération particulièrement talentueuse.

Le parcours des deux sélections jusqu'au dernier carré a démontré leur solidité. Les Bleus ont notamment éliminé le Maroc en quarts de finale, tandis que la Roja s'est imposée face à la Belgique pour décrocher son billet pour les demi-finales.

L'enjeu est immense : le vainqueur décrochera son billet pour la finale de la Coupe du monde 2026, programmée le 19 juillet au MetLife Stadium de New York-New Jersey. Le perdant disputera quant à lui le match pour la troisième place.

Organisée le 14 juillet, jour de la Fête nationale française, cette demi-finale revêt une dimension particulière pour les supporters tricolores. Des milliers de fans seront présents à Arlington tandis que des millions de téléspectateurs suivront cette affiche à travers le monde.

La rencontre sera commentée par Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Samuel Umtiti, accompagnés de Virginie Sainsily en bord terrain.