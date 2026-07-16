12ème étape du Tour de France jeudi 16 juillet 2026 : Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône sur France 3 & France 2

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 12ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre le circuit Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône.

La 12ᵉ étape du Tour de France 2026 relie le Circuit Nevers Magny-Cours à Chalon-sur-Saône sur une distance de 179,1 kilomètres.

Classée comme une étape de plaine, elle constitue l'une des dernières grandes occasions pour les sprinteurs avant l'arrivée des difficultés montagneuses prévues dans les jours suivants.

Après une onzième étape particulièrement rapide remportée au sprint, les équipes des principaux finisseurs devraient une nouvelle fois contrôler les échappées afin de préparer une arrivée massive.

Le parcours de la 12ᵉ étape

Le peloton s'élancera depuis le prestigieux Circuit de Nevers Magny-Cours, ancien théâtre du Grand Prix de France de Formule 1, avant de prendre la direction de la Bourgogne.

Même si l'étape est officiellement classée comme plate, le tracé comporte près de 1 800 mètres de dénivelé positif, avec plusieurs courtes côtes répertoriées en quatrième catégorie. Ces ascensions restent néanmoins trop modestes pour éliminer les meilleurs sprinteurs.

Les principaux reliefs sont concentrés dans la seconde moitié du parcours, notamment avant l'approche de Chalon-sur-Saône, où les équipes devront rester vigilantes afin d'éviter les cassures ou les attaques tardives.

Un final qui pourrait réserver quelques surprises

Les cinquante derniers kilomètres présentent un profil plus vallonné que le début de l'étape. La montée de Montagny-lès-Buxy pourrait servir de tremplin aux puncheurs ou aux équipes souhaitant durcir la course.

Cependant, si le peloton reste groupé, les formations des sprinteurs devraient reprendre les derniers attaquants avant l'entrée dans Chalon-sur-Saône. La qualité du placement dans les dix derniers kilomètres sera déterminante pour espérer décrocher la victoire.

Les enjeux pour le classement général

Sauf incident ou bordures provoquées par le vent, cette étape ne devrait pas bouleverser le classement général.

Les favoris au maillot jaune auront principalement pour objectif de rester bien placés, d'éviter les chutes et de préserver leurs forces avant les étapes plus exigeantes qui attendent le peloton dans les massifs de l'Est de la France.

Le direct sur France 2

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.