18ème étape du Tour de France jeudi 23 juillet 2026 : Voiron > Orcières-Merlette sur France 2 & France 3

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 12:00, France 2 vous proposera de suivre en direct la 18ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Voiron et Orcières-Merlette.

Le Tour de France entre dans sa dernière grande séquence alpine avec une 18ᵉ étape reliant Voiron (Isère) à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes).

Longue de 185,2 kilomètres, cette journée de montagne marque le début d'un enchaînement décisif avant le week-end final. Avec près de 3 900 mètres de dénivelé positif et une arrivée au sommet, les favoris du classement général pourraient déjà se livrer une bataille intense.

Une première grande étape alpine

Après plusieurs journées éprouvantes, le peloton s'attaque aux Alpes avec une étape qui ne laissera aucun répit. Dès les premiers kilomètres, les coureurs devront gérer un parcours vallonné avant d'aborder plusieurs ascensions répertoriées. La montée finale vers Orcières-Merlette, longue de 7,1 kilomètres à 6,7 % de moyenne, devrait permettre aux meilleurs grimpeurs de faire parler leur explosivité.

Les grimpeurs attendus au tournant

Cette 18ᵉ étape offre un terrain idéal aux spécialistes de la montagne. Les équipes visant le maillot jaune chercheront à durcir la course afin de créer des écarts avant les deux dernières étapes alpestres, dont les arrivées à l'Alpe d'Huez.

Les favoris devront également composer avec la fatigue accumulée depuis le départ de Barcelone. Chaque attaque pourrait avoir des conséquences importantes sur le classement général, tandis que les candidats à une victoire d'étape tenteront de profiter d'une échappée bien construite.

Une arrivée chargée d'histoire

Orcières-Merlette est une arrivée emblématique du Tour de France. La station des Hautes-Alpes a déjà accueilli plusieurs arrivées mémorables, notamment celle de 1971 remportée par Luis Ocaña, qui avait alors porté un coup historique à Eddy Merckx. Plus récemment, l'ascension est revenue au programme lors des éditions modernes de la Grande Boucle, confirmant son statut de montée sélective.

Une étape qui peut faire basculer le Tour

À seulement trois jours de l'arrivée à Paris, cette 18ᵉ étape représente un rendez-vous majeur pour les prétendants au sacre final. Les écarts pourraient se creuser dès cette première confrontation alpine, avant deux nouvelles journées de haute montagne qui promettent elles aussi un spectacle intense.

Entre stratégie collective, attaques des leaders et ambitions des baroudeurs, cette étape entre Voiron et Orcières-Merlette s'annonce comme l'un des grands moments sportifs de cette édition 2026 du Tour de France.

Le direct sur France 2 & France 3

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.