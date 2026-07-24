19ème étape du Tour de France vendredi 24 juillet 2026 : Gap > Alpe d'Huez sur France 2

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 13:45, France 2 vous proposera de suivre en direct la 19ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Gap et l'Alpe d'Huez

À deux jours de l'arrivée finale à Paris, le Tour de France 2026 entre dans sa phase décisive avec une 19ᵉ étape spectaculaire entre Gap et l'Alpe d'Huez. Longue de 127,9 kilomètres, cette étape de montagne concentre plus de 3 500 mètres de dénivelé positif et promet une bataille intense entre les prétendants au maillot jaune. Plus courte que les grandes étapes alpestres traditionnelles, elle favorise un rythme élevé et des attaques dès les premiers kilomètres.

Une étape courte mais redoutable

Le peloton quittera Gap pour rejoindre l'une des ascensions les plus mythiques de l'histoire du cyclisme. Avant le final, les coureurs devront franchir plusieurs difficultés majeures, notamment les cols du Bayard, du Noyer et d'Ornon, qui useront progressivement les organismes avant l'ascension finale. Ce profil accidenté laissera peu de répit aux favoris du classement général et aux équipiers chargés de contrôler la course.

Les 21 virages de l'Alpe d'Huez en juge de paix

L'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez constitue l'un des moments les plus attendus de cette édition 2026. Ses 21 lacets, sa pente régulière et l'ambiance exceptionnelle créée par les milliers de spectateurs en font une montée légendaire du Tour de France.

Les leaders devront parfaitement gérer leur effort avant d'aborder cette ascension finale, où les écarts peuvent rapidement se creuser. Pour les grimpeurs les plus explosifs, cette arrivée représente une occasion idéale de reprendre du temps ou de consolider leur position avant l'ultime week-end de course.

Une journée décisive pour le classement général

À ce stade de la compétition, chaque seconde compte. Cette 19ᵉ étape pourrait redistribuer les cartes dans la lutte pour le podium, mais aussi dans les différents classements annexes, notamment celui de la montagne.

Le caractère nerveux du parcours encourage également les offensives lointaines. Les équipes des favoris devront trouver le bon équilibre entre contrôle de la course et gestion des attaques des outsiders, dans une étape où la moindre défaillance pourrait coûter très cher.

Une étape incontournable du Tour de France 2026

Avec son parcours explosif reliant Gap à l'Alpe d'Huez, cette 19ᵉ étape réunit tous les ingrédients d'une grande journée de montagne : des cols exigeants, une arrivée mythique et un enjeu sportif majeur. À seulement deux étapes de l'arrivée à Paris, les candidats à la victoire finale n'auront plus le droit à l'erreur. Les amateurs de cyclisme peuvent s'attendre à un spectacle de très haut niveau sur les pentes de l'une des ascensions les plus célèbres au monde.

Le direct sur France Télévisions

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.