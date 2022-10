Inédit “Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses” lundi 31 octobre 2022 sur TF1 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film d'animation “Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses” sera diffusé sur TF1 lundi 31 octobre 2022 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Dracula se sent désespérément seul depuis la mort de sa femme. Ses amis lui présentent des prétendantes car cela fait plus d'un siècle qu'est survenu le funeste évènement. Mais Dracula est persuadé qu'un « zing » (coup de foudre chez les monstres) n'arrive qu'une fois et qu'il est inutile de s'acharner.

Sa fille Mavis pense que la mélancolie de son père est due à la fatigue causée par la gestion d'un hôtel qui ne cesse de s'agrandir. Elle estime qu'une pause lui ferait le plus grand bien, d'autant qu'il n'est pas sorti de l'hôtel depuis sa construction, à la mort de sa bien-aimée.

À l'initiative de Mavis, tous les membres de la famille et les amis de Dracula se réunissent pour une surprise : des vacances à bord d'un luxueux bateau de croisière réservé aux monstres, au départ du Triangle des Bermudes. Pendant la croisière, Dracula « zing » sur le capitaine Ericka, qui n'est autre que la descendante du professeur Van Helsing, le tristement célèbre tueur de monstres. Les vacances s'annoncent plus mouvementées que prévu...

Avec : Diane Dassigny (Voix française de Mavis), Serge Faliu (Voix française de Drac), Gauthier Battoue (Voix française de Jonathan), Mélody Dubos (Voix française d'Ericka)