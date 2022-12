Inédit : “Playmobil, le film” à voir sur M6 samedi 24 décembre 2022 à 21:10 (vidéo)

Inédit en clair, le film d'animation “Playmobil, le film” avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur et Jenifer, sera diffusé sur M6 samedi 24 décembre 2022 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver !

C’est le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

De grands noms pour de petites figurines

Dans ce film familial, Kad Merad interprète Del une canaille au grand cœur, Franck Dubosc prête sa voix à l’agent secret Rex Dasher, Jérôme Commandeur se glisse dans la peau du diabolique empereur Maximus, et Jenifer complète ce fabuleux casting en faisant la voix de la bonne fée.

Un film, plusieurs genres

Dans ce film, les personnages principaux, Marla et Charlie, traversent plusieurs univers et le réalisateur s’est amusé à mixer plusieurs genres : western, fantastique, science-fiction ou encore comédie musicale.

Lino DiSalvo, le réalisateur, nous dit d’ailleurs : « Tandis que les personnages voyagent d’un univers à l’autre, on a adopté la grammaire cinématographique, le jeu d’acteur et les dialogues propres à chaque genre et on a joué avec les codes ».

Ces genres sont évidemment explorés avec des références : les westerns spaghetti de Clint Eastwood, l’action des James Bond, des batailles inspirées de « Gladiator » ou une atmosphère à la « Cinquième Élément ».

Toute l’équipe du film a porté attention au moindre détail : lumière, vitesse, plan de caméra... Tout est étudié pour refléter chaque genre.