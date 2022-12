Place au cinéma : “Shakespeare in love” sur France 5 vendredi 30 décembre 2022 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 30 décembre 2022 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui propose cette semaine le film “Shakespeare in love”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film “Shakespeare in love” réalisé par John Madden en 1998.



L'histoire en quelques lignes...

À Londres durant l'été 1593, le jeune poète et dramaturge William Shakespeare croule sous les dettes. Il a promis à son commanditaire Philip Henslowe, propriétaire du théâtre The Rose, de lui livrer rapidement une nouvelle pièce. En réalité, il n'en a encore que le titre, Roméo et Ethel, la fille du pirate. L'auteur ressent alors le besoin de trouver une muse, capable de lui donner un nouvel élan, tant professionnel que personnel.

Une jeune femme de la noblesse, Lady Viola de Lesseps, qui le vénère pour ses sonnets, rêve de le rencontrer et de devenir actrice, mais le théâtre est, à cette époque, formellement interdit aux femmes et de toute façon inaccessible pour une personne de son rang. Elle décide alors de se déguiser en homme et réussit à obtenir le rôle de Roméo. Il se fait passer sous le nom de son cousin. Lors d'un bal de la Renaissance Shakespeare, Lady Viola et Lord Wessex sont présents et les deux hommes dansent avec Lady Viola. Shakespeare découvre rapidement la supercherie et la véritable identité de son jeune premier : il en tombe follement amoureux. Malheureusement la jeune femme est promise à un autre homme, Lord Wessex.

De cet amour impossible vont naître deux des plus grandes œuvres du jeune dramaturge, Roméo et Juliette d'abord, La Nuit des rois ensuite. Lady Viola devient la maîtresse de Shakespeare, mais finit par se marier à Lord Wessex.