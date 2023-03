"Les Éblouis" : soirée continue sur l'emprise sectaire mardi 28 mars 2023 sur France 2 (vidéo)

Mardi 28 mars 2023 à partir de 21:10, France 2 propose une nouvelle soirée continue avec la diffusion du film "Les Éblouis", un long-métrage puissant sur l'emprise sectaire, prolongé par un débat présenté par Julian Bugier.

Inspiré de la propre histoire de la réalisatrice Sarah Suco, ce film puissant nous raconte l’emprise sectaire et tous ses desseins pervers. Ce long-métrage a été doublement récompensé lors de l’édition 2019 du Festival du film de Sarlat : par la Salamandre d’Or du meilleur film décernée par le public, ainsi que par le Prix d’interprétation féminine décerné à Céleste Brunnquell par le Jury Jeunes.

Un débat, présenté par Julian Bugier, intitulé « Victimes de sectes : de l’emprise à la reconstruction », prolongera ce film et fera le point sur le phénomène sectaire aujourd’hui, ses dérives et le phénomène d’emprise qui conduit à l’embrigadement dans une secte et au risque d’y entraîner même ses enfants.

21:10 Les Éblouis

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

Avec Camille Cottin (Christine Lourmel), Jean-Pierre Darroussin (Le Berger), Eric Caravaca (Frédéric Lourmel), Céleste Brunnquell (Camille Lourmel), Laurence Roy (Mamie), Daniel Martin (Papi), Spencer Bogaert (Boris), Benjamin Gauthier (Jean-Marie), Suzanne de Baecque (Marie-Laetitia), Armand Rayaume (Matthieu Lourmel), Jules Dhios Francisco (Benjamin Lourmel).

22:50 Débat Victimes de sectes : de l’emprise à la reconstruction

Julian Bugier sera entouré de :

Ricardo Mendes, rescapé d'une secte bouddhiste.

Sonia Backès, secrétaire d'Etat à la citoyenneté.

Marie Drilhon, vice-Présidente de l'UNADFI (Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu victimes de sectes).

Delphine Guérard, psychologue, spécialiste du phénomène sectaire.

Jean-Loup Adénor, journaliste (Marianne) et auteur de "Le nouveau péril sectaire" Enquête inédite sur les dérives sectaires d'aujourd'hui” éditions Robert Laffont.